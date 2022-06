U naletu automobila na skupinu pješaka u srijedu u Berlinu jedna je osoba poginula a osam je teško ozlijeđeno od kojih se pet nalazi u životnoj opasnosti, priopćila je vatrogasna služba Berlina.

Kako je nadalje objavljeno, “veći broj” ljudi je zadobio lakše ozlijede kada se oko 10,30 sati osobni automobil marke Renault Clio zaletio u gomilu pješaka na Breitsched trgu u blizini željezničke stanice Zoo u zapadnom dijelu berlinskog središta.

Automobil se zaustavio u izlogu jedne trgovine, a vozač je nakon toga htio pobjeći s mjesta događaja. No, zaustavili su ga prolaznici i predali policiji.

Derzeit gibt es einen größeren Einsatz in der #Tauenzienstraße . Ein Mann soll in eine Menschengruppe gefahren sein. Ob es sich um einen Unfall handelt oder vorsätzliches Handeln, ist noch nicht bekannt. Einsatzkräfte halten den Mann, der gefahren sein, soll vor Ort fest. ^tsm

O identitetu vozača kao ni o pozadini slučaja još nije ništa poznato javnosti. “Za sada ne znamo radi li se o nesreći ili napadu”, rekao je glasnogovornik berlinske policije Thilo Cablitz.

#BREAKING A vehicle hit a crowd of people in Berlin, injuring at least 10 people pic.twitter.com/BcUBcJ69Kn

Prostor oko mjesta događaja je ograđen, a na licu mjesta se nalazi i veći broj policajaca s teškim naoružanjem.

Update from the horrible situation in Berlin…We are ok. Jb pic.twitter.com/BsMXWP7Us0