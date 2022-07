Trudnica iz SAD-a bila u traci za aute s više ljudi: “Fetus je po zakonu osoba”

Trudna Teksašanka, koja je dobila kaznu jer je vozila u traci za automobile s većim brojem putnika, rekla je da njezin fetus mora imati status putnika u svjetlu novih strogih zakona o pobačaju.

Brandy Bottone, stara 32 godine i trudna 34 tjedna, odlučna je na sudsku bitku nakon što ju je policajac prošlog mjeseca zaustavio u Dallasu i kaznio je.

Vozila je trakom rezerviranom za vozila u kojima su bile najmanje dvije osobe – činjenica koju nije osporavala.

Ali Bottone je policajcu rekla da je njezino nerođeno dijete osoba u očima zakona, jer je Vrhovni sud Sjedinjenih Država danima ranije poništio desetljećima važeći savezni zakon koji je ženama jamčio pristup pobačaju.

