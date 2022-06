Tragedija u Iranu: Putnički vlak iskočio iz tračnica, najmanje 17 mrtvih

Najmanje 17 ljudi je poginulo, a 50 je ozlijeđeno nakon što je u srijedu rano ujutro putnički vlak iskočio iz tračnica u istočnom Iranu, objavio je iranski Crveni polumjesec na Twitteru.

Dvadeset i dva spasilačka tima, 10 vozila hitne pomoći i tri helikoptera raspoređena su nakon što je pet vagona iskočilo iz tračnica u 5.30 sati po lokalnom vremenu u blizini grada Tabasa. Ozlijeđeni su prevezeni u obližnje gradove na liječenje, javljaju državni mediji, piše CNN.

Since the early morning, @Iranian_RCS has been responding to a train accident in eastern #Iran, killing at least 17 people and injuring dozens.



More than 50 Red Crescent first responders as well as 10 ambulances and 3 relief helicopters have been deployed to the incident site. pic.twitter.com/U2tCn8Mx4h