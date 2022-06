Toyota povlači nove automobile jer im u vožnji mogu ispasti kotači

Podijeli:







Izvor: Hector RETAMAL/AFP

Samo dva mjeseca nakon lansiranja, iz Toyote su objavili kako povlače 2700 električnih automobila bZ4X i to zbog prilično bizarnog razloga - tijekom vožnje mogu im ispasti kotači. Naime, pokazalo se kako se već nakon malog broja prijeđenih kilometara vijci na kotačima mogu olabaviti i to do točke u kojoj bi se kotači mogli odvojiti u vožnji.

Naravno, ne treba niti naglašavati kolika je opasnost takvog problema, a nakon povlačenja gotovo svih do sada proizvedenih modela, Toyota je pokrenula istragu. Osim Toyote, koja je najveći proizvođač automobila na svijetu, povlačenje automobila najavio je i Subaru, kompanija u kojoj Toyota ima 20 posto udjela.

Povučeno je oko 2600 komada modela Subaru Solterra, njihova prvog električnog automobila koji je razvijen u suradnji s Toyotom i s čijim modelom bZ4X dijeli većinu komponenata.

Christopher Richter, analitičar u CLSA, ovu je situaciju nazvao sramotnom. Podsjetio je kako su svi jako dugo vremena očekivali da Toyota predstavio električni automobil za globalno tržište, a kada su ga napokon predstavili, odmah ga moraju povući.

Ovo je samo još jedan u nizu problema s kojima se Toyota suočava u posljednje vrijeme, a koji uključuju smanjenje proizvodnje zbog nestašice čipova i kašnjenja globalnih lanaca nabave te zbog pritisaka investitora upravo zbog kašnjenja s planom elektrifikacije zbog čega kompanija prilično kaska za konkurencijom.

Ono što je ipak pozitivno u cijeloj priči s povlačenjem vozila je što nije riječ o nekom problemu sa sustavom za električna vozila, već je riječ o mehaničkom kvaru čiji popravak vjerojatno neće biti skup, prenijeli su na Reutersu razmišljanje Richtera. Također, dobra je vijest što do sada nije zabilježen niti jedan slučaj nesreće zbog problema s kotačima, prenosi Dnevnik.hr.

