Tko zapovijeda stranim dragovoljcima u Ukrajini?

Internacionalnom legijom u Ukrajini zapovijeda navodno poljski kriminalac koji šalje borce u samoubilačke akcije i u pljačkaške pohode. Zapovjednik negira sve optužbe.

„Četiri mjeseca su legionari molili državno vodstvo da im pomogne, ali nije bilo reakcije. A prekršaji se i dalje događaju. Objavili smo članak da bi se konačno nešto dogodilo. Problemi u vojsci sada moraju biti riješeni, za vrijeme rata, jer kasnije može biti prekasno”, kaže suautorica izvještaja u „The Kyiv Independent”, Ana Mironjuk, u razgovoru za DW.

Ukrajinske novine na engleskom objavile su tekst o Internacionalnoj legiji koja okuplja strane dragovoljce u Ukrajini, a formirana je na inicijativu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Članak se poziva na dio Legije koji je podčinjen Glavnom obavještajnom odjelu ukrajinskog Ministarstva obrane i obavlja specijalne zadaće na fronti u borbi protiv ruske invazije.

Optužbe na račun poljskog zapovjednika

Optužbe iznesene u listu odnose se na jednog od zapovjednika Legije, Poljaka kojem je 60 godina i koji se u novinama zove Saša Kučinski. Međutim, istraživanjem novinara došlo se do čovjeka koji stoji iza nadimka „Saša“ – to je poljski državljanin Pjotr Kapušćinski. Javnosti je poznato da je on bio umiješan u sudski proces jednoj od najvećih kriminalnih bandi u Poljskoj, takozvanoj „Pruskov-bandi”. Dvijetisućitih su poljski istražni organi optužili Pjotra Kapušćinskog koji je tada imao nadimak „Bart“ za 71 kriminalno djelo, među kojima je bila i jedna otmica.

Međutim, 2009. istražni postupak je obustavljen i on dobiva status „krunskog svjedoka”. Na osnovi njegovog svjedočenja osuđeno je devet članova bande, pisao je tada poljski dnevni tisak. Kasnije je Kapušćinski osumnjičen za druga kaznena djela pa je 2020. godine izgubio status povlaštenog svjedoka. U članku poljskog lista, koji se poziva na poljsko državno odvjetništvo, navodi se da je Kapušćinski godinama miješao „istinu i fikciju” pa se brojni njegovi iskazi nisu potvrdili.

U to vrijeme je on već godinama živio u Ukrajini. I u toj zemlji je prema državnoj evidenciji sudskih protokola, od travnja 2017. u Ivano-Frankivsku osumnjičen za pljačku i seksualno nasilje. U studenom 2017. je jedan sud u Varšavi zatražio izručenje Kapušćinskog, jer je u Poljskoj osuđen na tri godine zatvora. Ali pravosuđe u ukrajinskom Galiču željelo je najprije ispitati mogućnost pokretanja vlastitog sudskog postupka protiv njega. To se oteglo.

Prošle godine je ukrajinska policija pronašla pištolj u njegovom automobilu, uhićen je, ali je platio kauciju i bio na slobodi. U svibnju 2022. u Galiču je obustavljena istraga zbog pljačke i seksualnog nasilja. Državni odvjetnik Ihor Tjuško je izjavio za DW da je razlog njegova služba u ukrajinskoj vojsci.

Nasilje, pljačke, nepripremljene akcije

Vojna služba nije popravila karakter Kapušćinskog, kažu novinari lista „The Kyiv Independent”. Oni ga optužuju da je seksualno uznemiravao liječnicu u Legiji. Osim toga, strane dragovoljce je početkom lipnja prinudio da opljačkaju jednu robnu kuću za vrijeme borbi za Sjeverodonjeck i Lisičansk u Donbasu.

Legionari tvrde da ih je Kapušćinski nepripremljene poslao u vojne akcije. Primjer je jedna jedinica dragovoljaca iz Brazila koja je u borbama za Sjeverodonjeck najprije bila izložena vatri vlastitog topništva, a onda je danima bez hrane, vode i mogućnosti evakuacije bila izložena neprijateljskoj vatri.

Novinari su ga nazvali telefonom kako bi Kapušćinski reagirao na optužbe, a on je rekao da ih pošalju pravosudnim organima, jer on nema vremena za razgovor. „A onda je spustio slušalicu”, rekla je Ana Mironjuk.

I DW je pokušao uspostaviti kontakt s njim posredstvom njegovog odvjetnika Petra Škvarka, koji ga je zastupao u Galiču. Kapušćinski je u razgovoru za DW potvrdio da je zapovjednik u Internacionalnoj legiji i da ima kriminalnu prošlost, kao i da je bio „krunski svjedok”.

„Radio sam za mafiju. Krao sam, prodavao kokain, bilo je puno toga“, izjavio je Kapušćinski i dodao da on u ukrajinskoj vojci nema časnički čin, usprkos fotografijama na kojima ima epolete pukovnika, jer po ukrajinskom zakonu stranac ne može imati čin viši od mlađeg vodnika. On je istovremeno naglasio da je godinama obavljao poslove za poljsku tajnu službu.

„Novinari su razgovarali s dezerterima”

„Iako mnogi ljudi znaju moju biografiju, u Legiji me poštuju. Zato mi je prijatelj naprosto zalijepio epolete pukovnika na uniformu. U Legiji časnički rang ne igra nikakvu ulogu, s obzirom na to da mi ovdje dobro zajedno živimo i zajedno se borimo“, objasnio je Kapušćinski.

On odbacuje sve optužbe koje su protiv njega iznesene u novinama i tvrdi da su novinari razgovarali s dezerterima, koji su napustili ratište kod Sjeverodonjecka. „U ratnim vremenima takve ljude strijeljaju. Ali Ukrajina je liberalna zemlja. Poslao sam ih autobusom za Kijev, oduzeo sam im oružje i vojne iskaznice. Izbačeni su iz Legije. To je bila grupa Kolumbijaca. Žalili su se kod vojnog tužiteljstva”, kaže Kapušćinski. On dodaje da su poslije toga ispitali njega i druge vojnike, ali nisu ustanovili prekršaje.

Što se tiče robne kuće u Lisičansku, Kapušćinski tvrdi da je imao dozvolu vlasnika da ponese robu koja je bila potrebna njegovoj jedinici. Služba za odnose s javnošću lanca za prodaju tehničke robe Komfi potvrdila je da je dozvolila odnošenje robe.

DW je pokušao da od mjerodavnog ministarstva dobije izjavu o statusu Pjotra Kapušćinskog i o tome što je rezultat preispitivanja pritužbi na njegov račun. Ali predstavnik mjerodavne institucije Andij Jusov nije našao vremena da odgovori na ta pitanja. Ista pitanja je ignorirala i opunomoćenica predsjednika za obranu zemlje Aljona Verbicka. A služba za odnose s javnošću Legije, koja je podčinjena kopnenim snagama Ukrajine, dala je izjavu da obavještajni odjel Ministarstva obrane nije nadležan za Legiju.

