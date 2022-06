Podijeli:







Starija Ukrajinka koja maše crvenom sovjetskom zastavom postala je lice ruske propagande nakon što je snimka njezinog susreta s ukrajinskim vojnicima postala viralna. BBC je ušao u trag takozvanoj "Babuški Z" kako bi pokušao utvrditi istinu.

“Mislim da me ne bi trebali slaviti. Ja sam samo seljanka. Ne razumijem zašto sam postala slavna”, rekla je Babuška Z. Bila je zaprepaštena kada su joj novinari BBC-a pokazali fotografije njezine novostečene slave.

“Nikad nisam vidjela ništa od toga”, dodala je.

Na snimci se vidi kako hoda prema dvojici ukrajinskih vojnika koji drže crvenu sovjetsku zastavu. Vojnici kažu da su stigli pomoći i ponuditi joj vrećicu hrane. Zatim joj skinu zastavu, bace je na zemlju i žigošu. Tako im žena, osjećajući se uvrijeđeno, vraća hranu. “Moji roditelji su poginuli za tu zastavu u Drugom svjetskom ratu”, kazala je ona ogorčeno.

Za Rusiju je ovo bilo zlato. Ruska propaganda rijetko se može usredotočiti na pojedince, a oni su tu ženu vidjeli kao rijedak primjer Ukrajinke koja je žalila zbog raspada Sovjetskog Saveza i smatrala Ruse osloboditeljima.

Slika Babuške Z je svugdje. Na muralima, plakatima, razglednicama…

Većina Ukrajinaca, čak i u regijama ruskog govornog područja, ne podržava invaziju, pa je njezino vitlanje sovjetskom zastavom iskorišteno kao dokaz da njezine akcije imaju podršku lokalnog stanovništva.

Kako piše BBC, kremljovska propagandna mašina počela je raditi. Za nekoliko dana, njezina slika, povratak na stereotipnu seljanku iz sovjetskog doba u svojoj ortodoksnoj marami, filcanim čizmama i debeloj suknji, počela se pojavljivati ​​posvuda, od Moskve i Sibira do otoka Sahalina na dalekom istoku.

Sada je ovjekovječena na muralima, plakatima, razglednicama, skulpturama i naljepnicama. Njoj su posvećene pjesme. Ruski dužnosnici čak su otkrili njezin kip u Mariupolju, ukrajinskom gradu koji je bombardiran do temelja.

Tko je zapravo Babuška Z?

Donedavno nitko nije znao pravi identitet Babuške Z. Zapravo, nitko nije bio siguran je li uopće živa. Ali ona je vrlo stvarna osoba. Njeno ime je Ana Ivanovna i BBC je otišao do Velike Danilovke, sela u blizini Harkova u sjeveroistočnoj Ukrajini gdje Ana živi sa suprugom, psima, mačkama i zečevima.

Živahna 69-godišnjakinja izgledala je iznenađeno kada su joj novinari BBC-ja pokazali fotografije kipa napravljene po njenoj slici.

“Zar stvarno izgledam tako staro? Kao da stranac bulji u mene”, rekla im je Ana. No njezina se priča uvelike razlikuje od slike koju su stvorili ruski mediji. Ona ne podržava rat.

“Kako mogu podržati to da moj narod umire?! Moji unuci i praunuci bili su prisiljeni otići u Poljsku. Živimo u strahu i teroru.”

Pa zašto je Ana dočekala vojnike sa sovjetskom zastavom? Kaže da je pogrešno shvaćena. Tvrdi da je pomiješala dva ukrajinska vojnika koji su joj nudili hranu s ruskim vojnicima. “Bila sam samo sretna što će Rusi doći i neće se boriti s nama. Bila sam sretna što ćemo se ponovno ujediniti”, kazala je Ana.

Ana u svoj čin nije stavila nikakav politički kontekst. Crvena zastava, kaže ona, nije zastava Sovjetskog Saveza, ne Rusije, već zastava ljubavi i sreće u svakoj obitelji, u svakom gradu, u svakoj republici. Ne krvoprolića. A tko kaže drugačije, jest pogrešno.

Dok je Ana pričala, u blizini se čula neprestana graja topništva i borbe. Ni jednom se nije lecnula. Navikla se na to.

“Kada bih mogla razgovarati s Vladimirom Putinom, rekla bih mu da je pogriješio. Mi ukrajinski radnici, što smo mi ikada učinili da ovo zaslužimo? Mi smo ti koji najviše patimo”, naglasila je Ana. Njezin vlastiti dom stradao je od granatiranja. Prozori su joj razbijeni, krov je oštećen, a geleri su razbacani po travnjaku ispred kuće.

“Putin je car, kralj, vladar”

Ali Ana je iz sovjetskog vremena i nerado otvoreno kritizira ruskog vođu. “Putin je predsjednik. Car, kralj, vladar”, rekla je o ruskom predsjedniku.

Ana se sada boji za svoju sigurnost. Svi je se susjedi klone. To je malo selo i svi se poznaju, piše BBC. “Nisam sretna što su me Rusi učinili slavnom. Jer u Ukrajini me sada smatraju izdajnicom. Ne želim nikakve probleme. Ne želim da to ljudi ikada koriste protiv mene”, zaključila je Ana, prenosi Index.

