Tisuće ljudi u dugim redovima odaju počast kraljici Elizabeti II.

Tisuće ljudi čekale su u četvrtak u dugim redovima kako bi odali počast britanskoj kraljici Elizabeti II. čiji je lijes izložen u Westminster Hallu.

Ljudi su čekali u redu satima tijekom noći. Do sredine jutra red je bio dug 5 kilometara i protezao se duž južne obale Temze prelazeći preko mosta Lambeth do Westminster Halla.

Lijes će biti izložen do ponedjeljka 6,30 sati ujutro po mjesnom vremenu.

Dužnosnici očekuju da će se pred lijesom pokloniti oko 750.000 ljudi.

Među njima su bili bivša premijerka Theresa May sa suprugom Philipom, bivši vojnici s odličjima i roditelji s djecom na rukama, mnogi u suzama.

Neki su radi toga doputovali i iz inozemstva.

Kraljica Elizabeta II. umrla je u četvrtak u dvorcu Balmoral, svojoj ljetnoj rezidenciji u Škotskoj, u dobi od 96 godina nakon što je vladala više od 70 godina.

Lijes je prebačen iz Edinburga u London u utorak.

Svečana procesija na dan pogreba bit će vjerojatno jedna od najvećih u povijesti zemlje i bit će velik sigurnosni izazov.

Očekuje se dolazak predsjednika, kraljevskih obitelji i drugih svjetskih čelnika, no neke zemlje poput Rusije, Afganistana i Sirije nisu pozvane.

Dolazak su među ostalima potvrdili američki predsjednik Joe Biden i francuski predsjednik Emmanuel Macron.

