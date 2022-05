Švedska vladajuća stranka odlučila: Podnijet ćemo zahtjev za članstvo u NATO-u

Švedski vladajući socijaldemokrati u nedjelju su objavili da podupiru ulazak zemlje u NATO, prekidajući desetljećima dugo protivljenje tom potezu nakon ruske invazije na Ukrajinu i stvarajući veliku većinu u parlamentu u korist članstva.

Susjedna Finska već je spremna aplicirati za članstvo u NATO-u, a premijerka Magdalena Andersson sasvim je sigurna da će za nekoliko dana i Švedska službeno podnijeti zahtjev.

Today the Swedish Social Democratic Party took a historic decision to say yes to apply for a membership in the NATO defence alliance. The Russian invasion of Ukraine has deteriorated the security situation for Sweden and Europe as a whole. https://t.co/UkEcFhfwXZ