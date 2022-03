Svako drugo dijete u Ukrajini moralo je napustiti svoj dom otkako je prije mjesec dana Rusija započela svoju invaziju na Ukrajinu, pokazuje izvješće UNICEF-A.

“To je zapanjujuće. Od početka rata prije mjesec dana, od svakog dječaka i djevojčice u zemlji, svaki drugi je morao napustiti svoje domove”, rekao je za CNN glasnogovornik UNICEF-a James Elder.

“To je situacija koju još nismo vidjeli, nije u živom sjećanju i gotovo je nemoguće nositi se s njom”, dodao je.

Kaže da UNICEF pokušava u zemlju uvesti deke, tablete za pročišćavanje vode, generatore, medicinske potrepštine i opstetričke komplete za majke koje rađaju.

“Ako rat ne prestane, ako ne prestanu neselektivni napadi, vidjet ćemo još djece otrgnute iz svojih domova i bombardiranja”, rekao je Elder.

Newsflash: After 1 month of war in #Ukraine, half of all children have had to flee their homes!! “The war has caused one of the fastest large-scale displacements of children since World War II,” said @unicefchief. And "could have lasting consequences for generations to come." pic.twitter.com/jfbS45GmuI