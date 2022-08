Godinu dana nakon što su vlast u Afganistanu preuzeli Talibani, broj spontanih pobačaja i smrti novorođene djece u pokrajini Badakhstan gotovo se udvostručio, upozoravaju lokalni liječnici.

Sredstva iz drugih zemalja kojima se financira zdravstveni sustav u Afganistanu zamrznuta su prošlog kolovoza, prenosi BBC.

BBC-jeva dopisnica Yogita Limaye posjetila je rodilišta u Badakhstanu i posvjedočila stravičnoj patnji žena koje nemaju pristup lijekovima protiv bolova, primorane su dijeliti krevete, a liječnika je premalo.

U takvom okruženju, neke novorođene bebe preživljavaju usprkos svim izgledima, ali, nažalost, mnogo priča završi tragično.

The number of miscarriages & newborns dying in Badakhshan, #Afghanistan has DOUBLED in past year. We'd expected the number to be higher, but not this high. Hunger and stress the main reasons. Almost everyone told us they can only afford 1 meal a day. @imo_anderson @sanjayganguly pic.twitter.com/ieTeLZOCVZ