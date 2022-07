Šumski požar pogonjen snažnim vjetrovima bjesni planinskim područjem blizu kuća na rubovima grčke prijestolnice u utorak, što je potaknulo vlasti da narede evakuaciju barem jednog područja.

Oko 78 vatrogasaca je uz 22 vozila i 16 kanadera i helikoptera, pokušava obuzdati požar u Penteliju, oko 27 kilometara od središta Atene, prije nego što se dalje proširi.

