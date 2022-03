Video koji se proširio društvenim mrežama, a koji prikazuje malu djecu vrtićkog uzrasta kako se igraju i jure skriveni u kijevskom metrou od bombi, prikazuje brutalnu stvarnost prekinutog djetinjstva.

Šefica Centra za građanske slobode pri OSCE-u u Ukrajini Oleksandra Matvičuk na svojem je profilu na Twitteru podijelila snimku iz kijevskog metroa koju je snimio Pavel Susljakov.

Naime, stanica metroa od početka napada na Ukrajinu civilima u Kijevu služi kao sklonište. Ondje su se sklonili mladi i stari, a kratka snimka pokazuje kako se trenuci veselja mogu pronaći u svakoj životnoj situaciji.

Djeca su snimljena kako koriste platformu za spuštanje kao tobogan. Svi su nasmijani i unose dašak života i normalnosti u potpuno nenormalnoj situaciji.

Childhood in the Kyiv metro, which residents of capital use as a bomb shelter#StandWithUkraine

Video: Pavel Suslyakov pic.twitter.com/TYagIUTr5g