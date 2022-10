Stručnjaci za AFP: SAD bi znao ako Rusija priprema nuklearni napad

Podijeli:







Izvor: HIROSHIMA PEACE MEMORIAL MUSEUM / AFP, Sputnik / Grigory Sysoev / Pool via REUTERS / N1 / Ilustracija

Sjedinjene Države bi znale da Rusija priprema nuklearni udar na Ukrajinu, a Moskva bi možda i željela da se to zna, kažu stručnjaci za nuklearno oružje za francusku novinsku agenciju AFP.

Ruski predsjednik Vladimir Putin otvorio je mogućnost uporabe nuklearnog oružja ako bude ugrožen “teritorijalni integritet” ili opstanak Rusije. Odluka Moskve u petak da pripoji četiri djelomično okupirane regije Ukrajine potencijalno znači da bi Rusija mogla razmotriti nuklearni odgovor na napade na teritorij na koji polaže pravo. Ako bi se takva eskalacija ostvarila, to bi vjerojatno bilo u obliku manjeg taktičkog nuklearnog oružja, vjerojatno lansiranog na balističkom projektilu Iskanderu kratkog dometa, prema stručnjacima.

Dok vojni analitičari za sada umanjuju važnost moskovskih prijetnji, a američki dužnosnici kažu da nisu vidjeli nikakvu aktivnost koja bi ukazivala na takve planove, zapadna obrana i obavještajne službe pomno prate hoće li se pojaviti stvarne atomske prijetnje.

Gdje su bombe?

Pripreme za napad bile bi očite, rekao je AFP-u Pavel Podvig, viši istraživač na UN-ovu Institutu za razoružanje u Ženevi. Izvješće instituta iz 2017. prikazuje 47 nuklearnih skladišta diljem Rusije – 12 nacionalnih objekata i 35 baza. Njih neprestano nadziru obavještajni i vojni sateliti Sjedinjenih Država i drugih zemalja. Čak ih se može pomno promatrati komercijalnim satelitima, kao što pokazuju mnoge redovito ažurirane slike aktivnosti u sjevernokorejskim nuklearnim postrojenjima.

Podvig kaže da je Rusija rasporedila svoje strateške ili dalekometne nuklearne bojeve glave na terenu, na projektile, bombardere i podmornice. Ali njezino nestrateško ili taktičko nuklearno oružje, kojih ima čak 2000, pohranjeno je, nije postavljeno na vozila poput Iskandera, navodi Podvig. “Nema Iskandera koji lutaju uokolo s nuklearnim bojevim glavama. To je oružje u skladištu”, rekao je.

Kako ćemo znati?

“Uvjeren sam da bi Sjedinjene Države vidjele sve ruske pripreme za korištenje nuklearnog oružja”, rekao je Mark Cancian, bivši dužnosnik u američkim ministarstvima obrane i energetike koji je radio na pitanjima nuklearnog oružja. “Oružje mora izaći iz skladišta, uključene jedinice moraju biti uzbunjene, a Rusi bi također mogli uzbuniti svoje strateške nuklearne snage”, rekao je Cancian, sada u Centru za strateške i međunarodne studije u Washingtonu, za AFP.

Rekao je da bi se to vidjelo i iz vjerojatno vidljivih priprema ruskih kopnenih snaga, izdavanja zaštitne opreme i uputa o tome kako djelovati u nuklearnom okruženju. “Sve bi se to vidjelo”, istaknuo je.

Podvig je rekao da je Moskva, poput Washingtona, desetljećima prihvaćala potrebu za discipliniranim upravljanjem svojim nuklearnim bojevim glavama, a taj je sustav prilično snažan i vidljiv. “Možemo biti sasvim sigurni da nema skrivenih objekata”, rekao je. “Nuklearnom oružju potrebna je određena struktura, ljudi koji su obučeni i održavanje. Ne možete to učiniti na nasumičnom mjestu.” “Vjerojatno biste mogli prokrijumčariti nekoliko bombi iz skladišta neprimijećeni”, rekao je.

Ali to ima rizike, uključujući provociranje preventivnog napada Zapada. “Rusi nikad ne bi bili sigurni da nisu otkriveni. To bi bilo kockanje”, rekao je Podvig. Štoviše, dodao je, vjerojatnije je da bi Rusija željela da Zapad njezine pripreme vidi kao upozorenje. “To bi bio korak eskalacije (i) Rusija bi željela da to bude vidljivo”, rekao je Podvig.

Upozoravanje svijeta

Sjedinjene Države su tjednima prije ruske invazije 24. veljače upozoravale da Rusija namjerava napasti Ukrajinu, nastojeći pripremiti Kijev i saveznike – i možda odvratiti Moskvu od djelovanja.

Bi li Washington otvoreno upozorio svijet kad bi otkrio da Rusija planira nuklearni napad? To bi moglo izazvati neviđenu paniku, ne samo u Ukrajini nego i u drugim područjima koja bi mogla biti pogođena radioaktivnom kišom. Takav bi alarm mogao postati globalan ako bi ljudi očekivali transkontinentalni nuklearni rat.

Sjedinjene Države bi gotovo sigurno upozorile saveznike i druge sile, uključujući Kinu i Indiju, nadajući se da će izvršiti pritisak na Moskvu da odustane ili se suoči s međunarodnom izolacijom.

Washington bi izdavanje javnih upozorenja vjerojatno smatrao korisnim za povećanje pritiska na Rusiju, smatra Podvig. “Strategija se mora temeljiti na izolaciji. Poruka o neprihvatljivosti mora biti osnažena – da je to zločin”, rekao je. “Ta bi poruka mogla imati vrijednost u smislu odvraćanja”.

