Izvor: N1

Trenutnu situaciju u Ukrajini u Newsroomu analizirala je ukrajinska novinarka Marija Pisarenko koja se javila iz Kijeva.

Iz nedavne ukrajinske pobjede na Euroviziji izrastao je projekt koji bi trebao pomoći ukrajinskim oružanim snagama. Pisarenko je objasnila o čemu se radi.

“Bend koji je pobijedio na Euroviziji odlučio je dati na dražbu svoju nagradu kako bi pomogli ukrajinskim oružanim snagama. Ovo je prvi put u povijesti Eurovizije da se nagrada prodaje na aukciji. To će biti na posebnoj stranici i dražba će biti u kriptovaluti. Na dražbi će biti i famozni ružičasti šešir koji je pjevač nosio. U dražbu se mogu uključiti svi i donirati minimalno pet eura, a pobjednik će biti nasumično odabran. Riječ je o kulturnoj inicijativi koja će pomoći oružanim snagama Ukrajine koje se doista svojski bore kako bi obranile suverenost zemlje”, rekla je Pisarenko.

Glavna je zamisao prikupiti minimalno milijun eura, a novac će biti utrošen na dva oklopna borbena vozila. “Zaklada i bend pozivaju sve obožavatelje u Europi u svijetu da doniraju pet ili više eura. Svi podaci se mogu pronaći na društvenim mrežama”, kazala je Pisarenko.

Najžešće bitke kod Lisičanska i Sjeverodonjecka

Kada je riječ o borbama, najžešće se vode na istoku Ukrajinu, u Lisičansku i Sjeverodonjecku.

“Ono što čujemo od vojske, s kojom sam u bliskom kontaktu, i od dužnosnika je da Lisičansk grad koji je sravljen gotovo do temelja, sve kuće i zgrade uništene. Tamo trenutno traje teška bitka i to je središte cijele ukrajinske fronte. Posljednjih dana čuli smo da je Sjeverodonjeck mjesto gdje se odvijaju najsmrtonosnije borbe. Brojni su ljudi poginuli na obje strane i Sjeverodonjeck je mejsto koje Rusi pokušavaju staviti pod svoju kontorlu, a u posljednje vrijeme čujemo izvješća od dužnosnika da je ruska strategija da Donjecku i Lugansku oblast stave pod rusku kontorlu i to će onda oni proglasiti kao pobjedu. To je ono što ukrajinske oružane snage pokušavaju spriječiti”, rekla je Pisarenko te dodala:

“Sjeverodonjeck i Lisičansk su mjesta gdje su najteže borbe. ali bitke nisu samo na istoku. Jučer smo, naprimjer, imali snažnu artiljerijsku aktivnost u području Harkiva koji se inače lagano vraća u normalan život, ali to područje je i dalje izloženo napadima.”

Ispričala je i što je s borcima iz čeličane Azovstal u Mariupolju, koji su evakuirani i prevezeni ili na ruski okupirani teritorij ili u samu Rusiju.

“Dobra je vijest danas bila da je pripadnik Azova iz čeličane, čiji je nadimak Orest i koji je pokazao svijetu što se tamo događa, stupio u kontakt s rodbinom. Prilično je dobro, ali nalazi se u ruskom zarobljeništvu. Znamo da je nekoliko tisuća ukrajinskih vojnika iz pukovnije Azov, koji su posljednjih mjeseci bili u čeličani je branili je, u zarobljeništvu na ukrajinskom teritoriju koji je pod kontrolom ruskih sepratista, a neki su u Rusiji. Ukrajinske vlasti mole ljude da ne pokušavaju donositi nikakva nagađanja o onome što se događa. Pregovori o razmjeni traju i održavaju se u tišini. Znamo da su mnogi od boraca i dalje živi. Također, na internetu je trend #saveazovstal postao simbol ukrajinskog otpora protiv ruske invazije”, rekla je Pisarenko.

Pod povremenim ruskim granatiranjem nađu se i drugi dijelovi Ukrajine, a posljednja izvješća dolaze iz Sumija.

“Ne samo u Sumiju, nego i drugim dijelovima na zapadu Ukrajine. Rusija i dalje želi držati Ukrajince u strahu u svim oblastima, ne samo tamo gdje su najteže borbe. Svjedočimo izvještajima o bombardiranjima, granatiranjima tijekom kojih Rusi pokušavaju izvojevati neku pobjedu, ali kao što vidimo, imamo snažnu potporu zapadnih partnera, dobivamo sve više oružja i to je ono što nam daje nadu da ruska strategija nasumičnih napada neće uroditi nikakvim plodom i da će Ukrajinci izvojevati pobjedu”, rekla je Pisarenko.

