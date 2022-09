Štrajk pilota Lufthanse paralizirao zračni promet u Njemačkoj

Podijeli:







Izvor: Christof STACHE/AFP

Zbog štrajka pilota Lufthansa je u petak otkazala sve letove koji polaze iz Njemačke čime je pogođeno preko 130.000 putnika a sindikat pilota se nalazi na udaru kritika zbog održavanja štrajka za vikend kada u mnogim saveznim pokrajinama završavaju školski praznici.

Putnici na interkontinentalnim letovima koji preko Njemačke putuju u neko od europskih odredišta su ostali u zračnim lukama Frankfurt i Muenchen ili su, u slučaju da se krajnje odredište nalazi u blizini, bili usmjereni na željeznički promet. „Na aerodromu u Johannesburgu je vladao kaos jer nitko nije znao hoće li put nakon Njemačke biti nastavljen dalje prema krajnjem odredištu“, rekla je jedna putnica koja je trebala odletjeti dalje za Amsterdam.

Sindikat VC (Vereinigung Cockpit) pozvao je pilote Lufthanse na jednodnevni štrajk nakon što uprava kompanije nije ponudila odgovarajuće povišenje plaća. Sindikati traže povećanje od ukupno 16 posto.

Predvodnik najveće oporbene stranke CDU Friedrich Merz je također kritizirao štrajk pilota. „Njemačka se nalazi u gospodarski osjetljivom razdoblju. Sukobi poslodavaca i sindikata bi se trebali rješavati za pregovaračkim stolom a ne preko leđa putnika“, rekao je Merz.

Uprava Lufthanse je priopćila kako se sada svi napori usredotočuju na to da se štrajk u petak ne odrazi negativno na promet vikendom no to, kako je priopćeno, neće biti moguće izbjeći u potpunosti.

S obzirom na to da se kod ovog štrajka ne radi o „izvanrednim okolnostima izvan dosega Lufthanse“, svi putnici kojima je otkazan let imaju pravo na obeštećenje u visini do 600 eura.

Ovo je drugi veliki štrajk unutar Lufthanse ovog ljeta. Krajem srpnja je zbog štrajka zemaljskog osoblja Lufthanse došlo do otkazivanja velikog broja letova usred sezone godišnjih odmora.

