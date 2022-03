Stoltenberg: Rusija mora znati da nikada neće moći pobijediti u nuklearnom ratu

Podijeli:







Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg održao je u srijedu u Bruxellesu konferenciju za medije uoči sutrašnjeg NATO summita.

“NATO i partneri odgovorili su na ovu krizu jakom potporom Ukrajini i uz troškove bez presedana za Rusiju. NATO je djelovao brzo i ujedinjeno kako bi zaštitio, branio sve saveznike. Stotine tisuća savezničkih vojnika su u visokom stanju pripravnosti u zemljama članicama. 100.000 američkih vojnika je trenutno u Europi. Na sutrašnjem summitu donijet ćemo daljnje odluke. Očekujem da će se lideri usuglasiti o osnaživanju NATO stava u svim domenama uz velika povećanja naših snaga na istočnom krilu Saveza, na kopnu, u zraku i na moru. Prvi korak je raspoređivanje četiri nove NATO borbene skupine, u Bugarskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Slovačkoj uz postojeće snage u baltičkim zemljama i u Poljskoj. To znači da ćemo imati osam međunarodnih borbenih skupina na istočnom krilu, od Baltika do Crnog mora. Suočavamo se s novom stvarnošću za našu sigurnost stoga moramo resetirati našu obranu i to dugoročno. Sutra će NATO lideri ponoviti našu potporu Ukrajini. Ukrajina ima pravo na samoobranu u okviru Povelje UN-a i mi pomažemo Ukrajincima da ostvare to temeljno pravo”, rekao je Stoltenberg.

Rekao je da očekuje da će se sutra saveznici usuglasiti o dodatnoj potpori koja uključuje kibernetičku sigurnost, kao i opremu koja će pomoći Ukrajini da se zaštiti od kemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih prijetnji.

“Invazija predsjednika Putina je brutalna, a ljudska patnja je zastrašujuća i bolna za gledati. Odlučni smo u tome da učinimo sve što možemo da bismo pružili potporu Ukrajini, ali imamo odgovornost osigurati da rat ne eskalira izvan granica Ukrajine i da ne dođe do sukoba između NATO-a i Rusije, to bi dovelo do još više smrti i razaranja. Očekujem i da ćemo pojačati potporu svim partnerima koji su izloženi ruskom pritisku, uključujući Gruziju i BiH. Radeći zajedno s EU-om moramo im pomoći obraniti njihov suverenitet”, kazao je Stoltenberg.

Ponovio je da NATO osigurava Ukrajini potporu bez presedana.

Kazao je da članstvo Ukrajine u NATO-u nije na dnevnom redu summita, ali je pomoć Ukrajini na vrhu dnevnog reda.

“Rusija mora zaustaviti zveckanje nuklearnim oružjem”

Soltenberg je komentirao i jučerašnju izjavu glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova koji je rekao da će Rusija upotrijebiti nuklearno oružje samo ako bude ugroženo njezino postojanje.

“Rusija mora zaustaviti zveckanje nuklearnim oružjem. To je opasno i neodgovorno. NATO je tu da štiti i brani sve saveznike i prenijeli smo jasnu poruku Rusiji – nuklearni rat se ne može dobiti i u njega se ne može upuštati. To samo naglašava važnost okončanja rata u Ukrajini. Moramo učiniti sve da spriječimo da rat eskalira van granica Ukrajine i da postane smrtonosniji i opasniji od onoga čemu danas svjedočimo. Svaka uporaba kemijskog, biološkog, nuklearnog oružja će stubokom promijeniti prirodu sukoba i Rusija mora znati da neće nikada moći pobijediti u nuklearnom ratu. Njihovo kontinuirano zveckanje nuklearnim oružjem i retorika su u suprotnosti s onim što su izjavili u okviru NATO-a i drugih formata o sprečavanju nuklearnog sukoba”, rekao je Stoltenberg.

Naglasio je važnost sutrašnjeg summita. “To je izvanredan summit u izvanrednoj sigurnosnoj situaciji. Suočavamo se s najvećom sigurnosnom prijetnjom od kraja Drugog svjetskog rata. Uvjeren sam da će se saveznici složiti u pogledu svih važnih pitanja”, rekao je Stoltenberg.

Ponovio je da NATO neće uvesti zabranu leta nad Ukrajinom.

“Rekli smo da to nećemo učiniti jer smatramo da će to najvjerojatnije biti okidač za sveobuhvatni rat između NATO-a i Rusije. Mi bismo naprosto u tom slučaju trebali biti spremni obarati ruske avione”, kazao je Stoltenberg.

