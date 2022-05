Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je u ponedjeljak navečer da se uzmu u obzir rezerve Turske prema ulasku Finske i Švedske u obrambeni savez.

“Turska je cijenjena saveznica i potrebno je odgovoriti na sve sigurnosne probleme”, tvitao je Stoltenberg u ponedjeljak nakon sastanka s turskim ministrom vanjskih poslova Mevlutom Cavusogluom.

“Moramo stajati zajedno u ovom povijesnom trenutku”, dodao je.

Spoke with Foreign Minister @MevlutCavusoglu about the decisions by our closest partners #Finland & #Sweden to apply for #NATO membership. #Turkey is a valued Ally & any security concerns need to be addressed. We must stand together at this historic moment.