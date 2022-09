Što znamo o smrti kraljice Elizabete II.?

Podijeli:







Izvor: Avalon.red / Avalon / Profimedia

Kraljica Elizabeta II., najdugovječniji britanski monarh, umrla je u četvrtak mirno u dobi od 96 godina u Balmoralu, priopćila je Buckinghamska palača.

Palača je objavila njezinu smrt u kratkom priopćenju, nakon čega slijedi 10 dana nacionalne žalosti i odavanje počasti njezinom dugom životu i rekordnoj vladavini.

“Kraljica je umrla mirno u Balmoralu danas poslijepodne”, stoji u priopćenju Buckinghamske palače.

“Kralj i kraljica supruga ostat će u Balmoralu večeras i vratit će se u London sutra.”

Najstariji od njezino četvero djece, Charles, princ od Walesa, koji je sa 73 godine najstariji nasljednik u britanskoj povijesti, odmah automatski postaje kralj Ujedinjenog Kraljevstva.

Službeno je potvrđeno da će se zvati Charles III.

Obitelj Elizabete II. okupila se u njezinom škotskom domu, dvorcu Balmoralu, nakon što su liječnici izrazili ranije tijekom dana zabrinutost za njezino zdravlje.

Sva njezina djeca – Charles, princeza Anne (72), princ Andrew (62) i princ Edward (58), pohrlila su u njezino utočište u škotskom gorju kako bi bili uz majku.

Pridružili su im se Charlesovi sinovi, princ William i njegov otuđeni brat princ Harry.

Dva dana ranije kraljica je imenovala Liz Truss za 15. premijerku u svojoj vladavini i na fotografijama je snimljena kako se smiješi, ali je izgledala krhko i koristila štap za hodanje.

Kraljica Elizabeta II., koja je ujedno bila najstarija i najdugovječni monarh, došla je na prijestolje nakon smrti svog oca kralja Georgea VI., 6. veljače 1952., kada je imala samo 25 godina.

Okrunjena je u lipnju sljedeće godine.

Nakon objave njezine smrti televizijske i radio postaje emitirale su himnu “Bože, čuvaj kraljicu”. Zastave su spuštene, a crkvena zvona su se oglasila u znak sjećanja na ženu koja je jednom opisana kao “posljednji svjetski monarh”.

Razdoblje nacionalne žalosti kulminirat će završnim javnim ispraćajem u Westminsterskoj opatiji u središtu Londona.

Charlesova krunidba, razrađeni ritual prožet tradicijom i poviješću, održat će se u istom povijesnom okruženju u kojem se održava stoljećima.

Seizmička promjena

Kraljica Elizabeta II. došla je na prijestolje sa samo 25 godina 1952. nakon Drugog svjetskog rata dok su svjetskom pozornicom dominirale političke ličnosti od kineskog Mao Zedonga do sovjetskog vođe Josifa Staljina i američkog predsjednika Dwighta D. Eisenhowera.

Njezina 70-godišnja vladavina prošla je kroz dva stoljeća seizmičkog društvenog, političkog i tehnološkog preokreta.

Posljednji ostaci golemog britanskog carstva su se raspali. Kod kuće je brexit uzdrmao temelje njezinog kraljevstva, a njezina je obitelj pretrpjela niz skandala.

Ali cijelo vrijeme je ostala popularna i bila je kraljica i vladarica ne samo Ujedinjenog Kraljevstva, već i 14 bivših britanskih kolonija, uključujući Australiju, Kanadu i Novi Zeland.

Također je bila glava 56-članog Commonwealtha, koji okuplja četvrtinu čovječanstva, i vrhovna guvernerka Engleske crkve.

Ali postavljat će se pitanja o tome je li zlatno doba britanske monarhije sada prošlo, kako drevna institucija može ostati održiva u modernom dobu i hoće li Charles uživati ​​isto poštovanje ili će vladati u sjeni svoje majke.

Dugovječnost

Elizabeth Alexandra Mary Windsor je za većinu svojih podanika bila jedini monarh kojeg su ikada poznavali. Sićušne građe, ali ikona popularne kulture, bila je odmah prepoznatljiva po svojim kostimima jarkih boja i odgovarajućim šeširima, biserima, rukavicama i torbici.

Tijekom njezine vladavine, članovi kraljevske obitelji su od ukočenih likova postali hrana za tabloide, a zatim su ponovno popularizirani u televizijskim dramama poput “Krune”, koju su gledali deseci milijuna diljem svijeta.

Njezino vrijeme na prijestolju obuhvatilo je razdoblje izuzetnih promjena, od hladnog rata do napada 11. rujna, od klimatskih promjena do koronavirusa, od “puževe pošte”, parnih brodova do e-pošte i istraživanja svemira.

Majka jedne od najpoznatijih obitelji na svijetu, zadržala je ogromnu podršku javnosti cijelo vrijeme, preživjevši čak i oštru reakciju nakon smrti Charlesove prve supruge, Diane, 1997. godine.

Nedavno su kraljevsku obitelj potresle tvrdnje princa Harryja i njegove supruge mješovite rase Meghan o rasizmu u kraljevskoj obitelji.

Također je pretrpjela skandal koji je uključivao njezinog drugog sina princa Andrewa, čije je prijateljstvo s osuđenim seksualnim prijestupnicima Jeffreyjem Epsteinom i Ghislaine Maxwell dovelo do nagodbe u građanskoj tužbi za seksualni napad u Sjedinjenim Državama.

‘Nitko od nas neće živjeti vječno’

Godine i loše zdravlje natjerali su je da uspori.

Nakon neplanirane noći u bolnici u listopadu 2021. zbog zdravstvenih pretraga, njezino pojavljivanje postalo je rjeđe.

“Nitko od nas neće živjeti vječno”, rekla je svjetskim čelnicima koji su sudjelovali na summitu UN-a o klimatskim promjenama ubrzo nakon toga, pozivajući ih da ostave nasljeđe generacijama koje dolaze.

Jedan od njezinih posljednjih odlučujućih postupaka bilo je rješavanje neodgovorenog pitanja o nasljeđivanju, dajući svoj blagoslov da se Charlesova druga žena, Camilla, zove “kraljica supruga”.

