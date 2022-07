Što znači nova Putinova prijetnja? “Toliko je zapeo da ide do kraja”

Prijeteća izjava Vladimira Putina, po kojoj je "Rusija tek počela u Ukrajini", navela je mnoge da se zapitaju čini li Zapad dovoljno kako bi pomogao Ukrajini.

Kremlj je već na udaru nezapamćenih ekonomskih sankcija, a Amerika, Velika Britanija i ostali zapadni saveznici šalju teško oružje Ukrajini, čiji učinak je već primjetan na bojišnici. Postavlja se pitanje je li to dovoljno, piše Index.

Bivši ministar i šef diplomacije i obrane Litve Linas Linkevicius, članice NATO-a koja dijeli granicu s Rusijom, komentirao je najnovije Putinove prijetnje.

“Putinova izjava da je ‘Rusija tek počela u Ukrajini’ znači samo jedno – da je toliko zapeo da će ići do kraja, neovisno o resursima koji su mu na raspolaganju. Tempo zapadne vojne pomoći Ukrajini mora se udvostručiti ili čak utrostručiti”, napisao je Linkevicius na Twitteru.

