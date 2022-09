Liz Truss je bivša britanska ministrica vanjskih poslova i nova premijerka, a Liz Trussell redovita korisnica Twittera koja je na ovoj društvenoj mreži uzela korisničko ime Liz Truss te je zbog ove slučajnosti odjednom dobila brojne poruke i čestitke upućene novoj britanskoj premijerki.

Liz Trussell, čiji je Twitter račun @Liztruss, uživala je u zbrci te je na poruke i čestitke odgovarala duhovitim savjetima i šalama, prenijela je francuska novinska agencija France Presse.

Jedna od onih koja je pogrešnoj Liz Truss čestitala na preuzimanju premijerske dužnosti u Velikoj Britaniji bila je i švedska premijerka Magdalena Andersson.

“Čestitam, Liz Truss”, napisala je Andersson i dodala da će Švedska i Velika Britanija nastaviti i dalje usko surađivati. Trussell je pak u šaljivom tonu odgovorila da se veseli skorom posjetu te da bi švedska premijerka za tu priliku mogla pripremiti mesne okruglice.

British woman Liz Trussell, who tweets as @LizTruss, has been spending the morning replying to world leaders and it's possibly the best thing in the history of the internet. pic.twitter.com/hGGbc7FPMm