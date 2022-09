Podijeli:







Izvor: RICHARD POHLE / POOL / AFP

U slučaju da kraljica Elizabeta umre, britanske vlasti imaju sprema plan za sve što će uslijediti u narednim danima - od načina na koji će za vijest biti priopćena do same sahrane. Procedura koja donosi smjernice o tome što činiti u slučaju kraljičine smrti nazvana je kodnim imenom "Operacija Londonski most".

Politico iznosi detalje iz dokumenata što će se događati u Britaniji kada kraljica umre.

Dan D

U satima nakon kraljičine smrti, o svemu će biti obaviješteni premijer, tajnik kabineta (najviši britanski državni službenik) i jedan broj najviših ministara i službenika. Premijera će obavijestiti kraljičin privatni tajnik, koji će također obavijestiti Ured tajnog savjeta koja koordinira rad vlade u ime monarha.

Interno, taj dan će se nazivati “Dan D”. Svaki naredni dan će se nazivati D+1, D+2 i tako dalje, prenosi Nova.rs.

Kraljevska palača će izdati “zvanično priopćenje” kojim će vijest biti dostavljena javnosti.

Ministri i visoki službenici će dobiti mail od tajnika kabineta čiji nacrt glasi: “Poštovane kolege, s tugom pišem da vas obavijestim o smrti Njenog Veličanstva Kraljice”. Po prijemu maila, zastave širom Whitehalla će biti spuštene na pola koplja. Cilj je da se to učini u roku od 10 minuta.

U vježbi provedenoj prije nekoliko godina, Downing Street je izrazio zabrinutost da će to biti nemoguće, jer ne zapošljava službenika za zastavu i nisu bili sigurni da će tu uvijek biti netko prisutan da spusti zastavu. Zasjedanja britanskog parlamenta i decentraliziranih zakonodavnih tijela u Škotskoj, Walesu i Sjevernoj Irskoj bit će prekinuta.

U skladu s modernim vremenom, mislilo se i na društvene mreže.

Internetska stranica kraljevske obitelji dobit će crnu stranicu s kratkom izjavom koja potvrđuje njenu smrt. Sve stranice društvenih medija vladinih resora će pokazivati crni banner. Sadržaj koji nije hitan, neće biti objavljivan. Kraljevska obitelj će objaviti planove za kraljičinu sahranu koja će biti održana 10 dana nakon njezine smrti.

Premijer će biti prvi član vlade koji će dati izjavu. Svi ostali članovi vlade ne smiju ništa komentirati dok se premijer ne oglasi. Ministarstvo obrane će organizirati počasni pozdrav oružjem na svim pozdravnim stranicama. Bit će proglašen nacionalna minuta šutnje.

Premijer će potom imati audijenciju kod novog kralja, a u 18 sati kralj Charles će se obratiti naciji.

Istovremeno, bit će održana služba u katedrali Svetog Pavla u srcu Londona. Prisustvovat će premijer i manji broj ministara. Planirano je da služba izgleda spontano.

Dan D+1

U 10 ujutro, dan nakon kraljičine smrti, Savjet za pristupanje – koji uključuje visoke vladine ličnosti – sastaje se u palači St James’s kako bi proglasili Charlesa za novog suverena.

Stotine tajnih savjetnika, uključujući premijera i ministre, bit će zamoljeni da prisustvuju. Nitko ne smije nositi bilo kakve ukrase.

Proglas će zatim biti pročitan u palači St James’s i u Kraljevskoj razmjeni u Londonu, čime će Charles biti potvrđen za kralja.

Parlament će se sastati kako bi dogovorili poruku saučešća. Svi ostali poslovi parlamenta bit će obustavljeni na 10 dana. Zastupnici će odati počast kraljici u Donjem domu.

U 15.30 sati premijer i Kabinet imat će audijenciju kod novog kralja. Ministrima će biti rečeno da ne dovode svoje supružnike.

Dan D+2

Kraljičin kovčeg će biti prenesen u Buckinghamsku palaču. Ako kraljica umre u Sandringhamu, njenoj rezidenciji u Norfolku, u istočnoj Engleskoj, tijelo će kraljevskim vlakom biti preneseno do stanice St Pancras u Londonu, gdje će njen kovčeg dočekati premijer i ministri iz kabineta.

Ako umre u Balmoralu u Škotskoj, bit će aktivirana operacija “Jednorog” što znači, da će njeno tijelo biti preneseno u London kraljevskim vozom što je prije moguće. U suprotnom, pokrenut će se druga operacija koja označava da će kovčeg biti prenesen avionom. Premijer i ministri će prisustvovati prijemu povodom dočeka kovčega s kraljičinim tijelom.

Proglasi će se čitati u decentraliziranim upravama. Odavanje počasti će se vjerojatno nastaviti u parlamentu.

Dan D+3

Ujutro će kralj Charles primati saučešća u Westminster Hallu. Popodne će krenuti na turneju po Ujedinjenom Kraljevstvu, počevši od posjete škotskom parlamentu i službe u katedrali St Giles u Edinburghu.

Dan D+4

Charles će doputovati u Sjevernu Irsku, gdje će primati saučešća u kuli Hillsborough i prisustvovati službi u katedrali Svete Ane u Belfastu. Održat će se proba za operaciju “Lav”, povorku kovčega od Buckinghamske palače do Vestminsterske palate.

Dan D+5

Povorka od Bakingemske palate do palače Westminster odvijat će se svečanom rutom kroz London. U Westminster Hallu bit će održana služba nakon dolaska kovčega.

Dan D+6 do Dan D+9

Kraljičino tijelo će ležati u palači Westminster tri dana, u operaciji kodnog imena “Pero”. Njen kovčeg će biti izložen na podignutoj kutiji poznatoj kao katafalk usred Westminster Halla, koji će biti otvoren za javnost 23 sata dnevno. Ulaznice će biti izdavane za VIP osobe kako bi one mogle da imaju svoje termine.

Na Dan D+6 bit će održana proba za državnu pogrebnu povorku. Dan D+7 je dan kada će kralj Charles otputovati u Wales kako bi primio saučešća i tamo u velškom parlamentu i kako bi prisustvovao službi u katedrali Llandaff u Cardiffu.

U ovom periodu vladini odjeli bit će zaokupljeni ogromnom količinom priprema za sahranu. Dokumenti pokazuju da iako vlada ima kapacitet da uspješno izvrši sve poslove oko sahrane, postoji bojazan da bi to moglo biti izazovno.

Ministarstvo vanjskih poslova ima zadatak organizirati dolaske šefova država i VIP osoba iz inozemstva.

Ministarstvo unutarnjih poslova je odgovorno za sigurnosne aranžmane, a tajništvo vlade za nacionalnu sigurnost i obavještajne službe bit će u stanju pripravnosti za svaku povećanu prijetnju od terorizma.

Ministarstvo za transport je izrazilo zabrinutost da bi broj ljudi koji bi možda došao u London mogao izazvati velike probleme u transportnoj mreži.

Premijer i kraljica su se dogovorili da dan državne sahrane bude “Dan nacionalne žalosti”.

Dan D+10

Sama sahrana će biti održana u Westminsterskoj opatiji. U podne će širom nacije biti održane dvije minute šutnje. Ceremonije će biti održane u Londonu i Windsoru.

Služba će biti održana u Windsoru u kapeli St George’s, a kraljica će biti sahranjena u Memorijalnoj kapeli kralja Georgea VI.

