Što je s ruskim postrojbama koje su se povukle iz Kijeva?

Podijeli:







Izvor: REUTERS/Alexander Ermochenko/ilustracija

Istraživački centar Institut za proučavanje rata (Institute for the Study of War) objavio je novu analizu o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Navode da Rusija nastavlja s ofenzivnim operacijama u istočnoj Ukrajini, u Donbasu, ali na ograničenoj osnovi dok radi na pregrupaciji snaga i obnovi zaliha.

Ruske snage koje su se povukle iz Kijeva još uvijek nisu ponovno uključene u sukob. Rusija izvodi ofenzivne operacije manjeg razmjera na područja Izjuma i Severodonjecka te još nije započela širku ofenzivnu kampanju.

VEZANE VIJESTI “Ruski vojnici razočarani su ratom, nisu bili ni fizički ni psihički spremni” Zelenski poručio: Putin mijenja strategiju, ne namjerava stati na Ukrajini

Nastavljaju se i bitke u Mariupolju, a Institut za proučavanje rata navodi da grad još nije pao pod rusku kontrolu.

Navode da Ukrajinci nastavljaju braniti južni lučki grad, unatoč izvješćima o nestajanju resursa i predaji ukrajinskih trupa. ISW ne može potvrditi proturječne izjave ukrajinskih dužnosnika i ruskih izvora o stanju u luci u Mariupolju.

ISW također navodi da ruske snage nastavljaju s pregrupacijom i kod Harkiva te jačaju ofenzivne operacije kod Izjuma.

“Ruske snage nisu napravile nikakav značajniji teritorijalni napredak u Hersonu, ali su se u utorak fokusirale na poboljšanje obrambenih položaja i provođenje zračnog izviđanja”, piše Institut.

Situaciju u Ukrajini iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.