Neobičan prizor na nebu uplašio ljude: Pojavila se misteriozna svjetlost

Stanovnici grada Mildura na sjeveru australske savezne države Victorije u srijedu navečer su promatrali nebo na kojem se pojavila neobična ružičasta svjetlost.

“Bilo je prilično bizarno. Upravo sam bila razgovarala preko telefona s mamom, a tata je rekao da se bliži kraj svijeta”, rekla je Tammy Szumowski.

Farmaceutska kompanija Cann Group potvrdila je da je svjetlost dolazila iz njihovog pogona za uzgoj medicinske marihuane jer su ostavili otvorene rolete za zamračivanje.

#Mildura and surrounds were treated to a spectacular sight tonight when a red light appeared in the sky.

Was it aliens?

An aurora?

No, it appears to have been the hydroponic lights from a medicinal cannabis farm reflecting off cloud which is somehow the most Mildura answer ever. pic.twitter.com/Wfy63tRrng