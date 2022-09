Podijeli:







Izvor: Pixabay

Čak 2.500 eura kazne – jer je u dnevnoj sobi bilo nekoliko stupnjeva pretoplo? Ono što bi se prije nekoliko godina smatralo apsolutnom besmislicom moglo bi postati stvarnost u Italiji ove zime. Prema izvješću dnevnih novina “Il Messaggero”, talijanska bi vlada uskoro mogla poduzeti zaista oštre mjere.

Uprava je već u ožujku naredila da se stanovi i javne zgrade smiju grijati samo na najviše 18 stupnjeva.

Kako prenose talijanski mediji, to bi se uskoro na sličan način moglo primijeniti na cijelu zemlju: Talijani svoje stanove smiju grijati na najviše 19 stupnjeva, stupanj manje od dosadašnjeg pravila. Istodobno treba dopustiti grijanje jedan sat manje dnevno. Sezona grijanja se pomiče za 15 dana. To bi moglo značiti da je grijanje dopušteno tek od studenog. Tim bi se mjerama moglo uštedjeti tri do šest milijardi kubičnih metara plina.

Prema špekulacijama u talijanskim medijima, oni koji se ne pridržavaju pravila mogli bi duboko zavući ruku u džep: (još uvijek važeći) zakon iz 2001. kaže da svatko tko se ne pridržava pravila grijanja mora platiti kaznu između 516 i 2.582 eura. Ali ako se vlada pozove na zakon EU-a o energetski učinkovitim zgradama iz 2005., stvari bi se za neke mogle pogoršati: za nepravilno održavanje sustava grijanja moglo bi se skupiti i do 3.000 eura kazne.

Međutim, još nije razjašnjeno tko će ubuduće biti odgovoran za kontrolu topline u talijanskim stanovima i kućama. U ovom trenutku izgleda da bi se ta odgovornost mogla prebaciti na općine. A imaju li općine za to kapaciteta krajnje je upitno.

No, činjenica da je grijanje skupo za Talijane nije ništa novo: i prije izbijanja rata u Ukrajini, grijanje je u Italiji bilo skupo. No, prosječna temperatura u zemlji također je viša nego u Njemačkoj: u ovoj zemlji prosječno godišnje iznosi između 8 i 9 stupnjeva, u Italiji između 7 stupnjeva u Alpama i 14 stupnjeva na jugu, prenosi Fenix Magazin.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.