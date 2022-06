Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove obavještajne informacije o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Kako navode Britanci, ruske snage oko Sjeverodonjecka nisu napredovale od 10. lipnja prema jugu grada. “I dalje se vode intenzivne ulične borbe i obje strane vjerojatno trpe veliki broj žrtava.”

Rusija koristi svoje topništvo i zračne sposobnosti kako bi pokušala nadvladati ukrajinsku obranu.

VEZANA VIJEST Analiza CNN-a: Putin nam je rekao koji su mu točni ciljevi u Ukrajini

“Od travnja su ruski bombarderi vjerojatno lansirali desetke teških protubrodskih projektila Kh-22 iz ere 1960-ih (NATO oznaka, AS-4 KITCHEN) protiv kopnenih ciljeva”, navode britanski obavještajci.

“Ove rakete od 5,5 tona prvenstveno su dizajnirane za uništavanje nosača zrakoplova pomoću nuklearne bojeve glave”, dodaje se u priopćenju.

Britanci pojašnjavaju da kada se takvi projektili koriste za kopnene napade, mogu biti vrlo neprecizni i uzrokovati značajnu kolateralnu štetu i civilne žrtve.

“Rusija vjerojatno pribjegava takvim neučinkovitim sustavima oružja jer joj nedostaju preciznije moderne rakete, dok ukrajinska protuzračna obrana još uvijek odvraća taktičke zrakoplove od izvođenja napada na većem dijelu zemlje”m navodi britansko ministarstvo.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/7sAMSXqHpa



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0H4JnqeYFy