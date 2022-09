Stigla je prva reakcije Europske unije na objavu Gazproma da, unatoč prethodnim najavama, u subotu ipak neće pustiti plin Europi.

Glasnogovornik Europske komisije Eric Mamer na Twitteru je napisao da je odluka Gazproma donesena “pod lažnim izlikama”.

“Ovaj potez potvrđuje da je Gazprom nepouzdan opskrbljivač. Nastavak prekida opskrbe dokaz je ruskog cinizma”, napisao je Mamer.

“Rusija bi radije spalila plin nego što bi poštovala ugovore”, napisao je glasnogovornik EK.

Podsjetimo, ruski Gazprom trebao je u subotu nastaviti s isporukama plina cjevovodom Sjeverni tok 1 nakon trodnevnog prekida radi održavanja, no iz tvrtke je u petak poslijepodne priopćeno da se od toga ipak odustaje.

Isporuka ruskog plina Sjevernim tokom 1 prema Njemačkoj neće se nastaviti u subotu kao što je planirano, javlja BBC. Iz ruske tvrtke Gazprom priopćeno je u petak poslijepodne da se isporuka neće nastaviti u subotu, kao što je planirano, jer je, tvrde, došlo do kvara na motoru turbine.

Gazprom’s announcement this afternoon that it is once again shutting down NorthStream1 under fallacious pretenses is another confirmation of its unreliability as a supplier.



It’s also proof of Russia’s cynicism, as it prefers to flare gas instead of honoring contracts.