Američki glumac Steven Seagal snima dokumentarac o razvoju događaja u Donbasu, izjavio je u utorak Denis Pušilin, šef Narodne Republike Donjecka (DPR), nakon sastanka sa Seagalom.

“Steven Seagal snima dokumentarac o ratu u Donbasu. Danas je razgovarao s ratnim zarobljenicima u pritvoru u Jelenovki. Neki od zatvorenika nedavno su ubijeni kao rezultat ciljanog raketnog napada ukrajinskih vojnika”, napisao je Pušilin na svom Telegram kanalu.

Prema Pušilinu, “Steven je primijetio da 98% onih koji govore o sukobu u masovnim medijima nikada nije bilo ovdje, zato svijet ne zna istinu. On (Seagal) želi promijeniti stav prema ovom ratu”, istaknuo je čelnik DPR-a, dodajući kako to nije lak zadatak i poželio glumcu puno uspjeha, piše TASS.

Seagal je, javljaju ruski režimski mediji, u Donbas stigao kao “specijalni predstavnik ruskog ministarstva vanjskih poslova za humanitarne odnose s SAD-om”.

Ukrajina i Rusija se međusobno optužuju za masakr zarobljenih ukrajinskih boraca u Olenivki.

Steven Seagal, Russia's special representative for humanitarian ties with the US, is in the Donetsk People's Republic.



Here he is visiting a former site for prisoners of war in Olenivka, where Ukraine says Russia massacred dozens of detainees to cover up evidence of torture pic.twitter.com/4iO6HdQBhl