Šojgu: Imat ćemo novi Sovjetski Savez, velik i jak

Društvenim mrežama proširila se snimka ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua koji se obraćao vojnim i političkim liderima Rusije. Snimku je na Twitteru podijelio i ukrajinski diplomat Oleksander Šerba.

“Sve ovo je samo privremeno. Stvari će opet biti dobre. Imat ćemo novi Sovjetski Savez, velik i snažan. Opet će biti mir. Nitko neće otići”, rekao je Šojgu.

“Onima koji misle da se sve ovo događa zato što je NATO otišao predaleko – slušate li?” napisao je Šerba.

