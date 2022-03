Snažan potres pogodio Novu Kaledoniju

Američki sustav oglasio je, a zatim i povukao upozorenje na cunami za otočje Loyalti pošto je potres magnitude 6,8 pogodio Tadine u Novoj Kaledoniji u Pacifiku, objavio je Američki geološki zavod (USGS).

USGS je objavio da se potres dogodio na dubini od 10 kilometara, 279 kilometara jugoistočno od Tadinea u Novoj Kaledoniji.

Američki meteorološki centar oglasio se upozorenjem da “se opasni valovi izazvani cunamijem mogu pojaviti” na obali u području 300 km od epicentra potresa”, posebno na obali otočne države Vanuatu u Pacifiku, prenosi agencija AFP.

“Stanovnici tih zona (…) kojima prijeti cunami moraju pratiti informacije i slijediti upute nacionalnih i lokalnih vlasti”, navodi meteorološka služba.

Naknadno je američki centar za praćenje cunamija povukao upozorenje, prenosi agencija Reuters.

‼ No further info about this #earthquake will be displayed here. Find more at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/2EJk55gmQR

🖥https://t.co/DddebKJEvU