Potres magnitude 7,4 po Richteru pogodio je Meksiko u ponedjeljak, objavila je meksička seizmološka služba

Potres magnitude 7,4 pogodio je u ponedjeljak jugozapadni Meksiko, izazvavši evakuacije i ljuljanje zgrada u glavnom gradu, a dogodio se istog dana kada su velika podrhtavanja tla zabilježena 1985. i 2017. godine.

Potres je pogodio područje koje se nalazi 46 kilometra južno-jugoistočno od La Placite de Morelos u saveznoj državi Michoacan te se dogodio na dubini od 10 kilometara, rekao je institut.

🔴 First images from the 7.4 magnitude earthquake in Mexico. ⚠️ #Breaking #Earthquake #Deprem #Sismo #Mexico pic.twitter.com/NH6RkIsZtu

Earthquake hit off the coast of Mexico and our hotel room in Puerto Vallarta shook hard. #earthquake pic.twitter.com/e1jGsI1iQn