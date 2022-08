Podijeli:







Izvor: Twitter Screenshot

Maro Alavanja, stručnjak za odnose s javnošću koji je bio savjetnik bivše ministrice Blaženke Divjak, gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao probleme s kojima se susrela finska premijerka Sanna Marin, nakon što je u javnost procurila snimka na kojoj je se može vidjeti u opuštenom izdanju, kako se zabavlja s prijateljima.

Alavanja kaže da je rano za reći može li Marin naškoditi curenje videa. “Nije problem da se ona zabavlja, to je OK, to smo svi vidjeli, to nju približava normalnim ljudima i na to ljudi padaju. Problem je kontekst. Zapravo, Marin ima problem jer tulumari i partija dok Putin prijeti i tako to gledaju prosječni Finci. Oni se suočavaju s energetskom krizom, inflacijom, raste cijena hrane, oni graniče s Rusijom, a u tom trenutku premijerka si ruši autoritet i ima problem jer se mora baviti time”, rekao je Alavanja.

Dodao je da za Marin može biti problem činjenica što uživa visoku popularnost te da će biti zanimljivo vidjeti kako će se braniti. “Šutnjom i nereakcijom ostavila je prostor za interpretacije. Ona je poznata po dobrom i osmišljenom PR-u, ima taj progresivni look, ide na festivale, drugačije se oblači i ima pristupačan ton oko sebe, ali nalazimo se u ozbiljnoj krizi i autoritet lidera je na prvom mjestu, jer u njega svi gledaju za poruku i plan. U tom je kontekstu ovo loš tajming za nju”, rekao je Alavanja.

Stručnjak za odnose s javnošću rekao je da je pravo pitanje hoće li joj Finci oprostiti, a naveo je i primjer Borisa Johnsona, koji je na koncu morao otići s premijerske funkcije, zbog skandala koji je izbio kad se otkrilo da je u vrijeme lockdowna tulumario u Downing Streetu, dok je svima drugima govorio da trebaju ostati kod kuće.

“Istraživanja su pokazala da nije problem što je on tulumario u covidu, nego to što je lagao. Ako budeš iskren i budeš čovjek oko toga, mogu ti oprostiti”, rekao je Alavanja, koji smatra da je Marin u svom slučaju napravila grešku što je šutjela jer je, kako je rekao, u takvim situacijama najbolje pokazati transparentnost i upravljati pričom, umjesto da ona upravlja osobom.

“Snimka djeluje amaterski, zato mislim da nije bilo predviđeno i nije bio PR stunt, ali ona ispada amaterski jer se ne može baviti onime čime se treba baviti, a to je vođenjem države u krizi, i to države koja graniči s Rusijom”, rekao je Alavanja.

Komentirajući činjenicu da je Marin mlada žena u politici, Alavanja je rekao da po njemu to ne bi trebalo imati nikakve veze s ovom situacijom te da stvar treba sagledati hladne glave, ali da dvostruki standardi prema ženama i muškarcima u politici definitivno postoji.

“I sam sam iskusio u politici takvih situacija kad sam radio za bivšu ministricu Divjak, Čačić i Bandić bili su vrlo vulgarni i seksistički prema njoj, nitko nije reagirao, isto tako bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović je imala puno više napada zbog gafova, koje i danas radi Milanović, ali njega nitko ne napada zbog toga”, rekao je Alavanja.

