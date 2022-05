Slučaj Maddie: Za roditelje “ključno” saznati istinu

Podijeli:







Izvor: MIGUEL RIOPA / AFP

Petnaest godina nakon nestanka trogodišnje Britanke Madeleine McCann u Portugalu, njezini roditelji ističu da je "ključno" saznati "istinu" o tom slučaju u kojem se kao mogući krivac pojavio 44-godišnji pedofil, Nijemac Christian Brueckner.

Madeleine je nestala 2007. iz portugalskog ljetovališta Praia da Luz gdje je bila na odmoru s roditeljima. Cijeli svijet ju je tražio no kako je vrijeme odmicalo, tonula je nada da će je pronaći živu.

“Mnogi ljudi kažu kako tu priču treba pustiti, dati joj završetak. Kakav god bio ishod, Madeleine će uvijek biti naša kći, a tu je i činjenica da je počinjen jedan uistinu stravičan zločin”, napisali su Kate i Gerry McCann na Facebook stranici posvećenoj njihovoj djevojčici nestaloj 3. svibnja 2007.

“Sve će to ostati. No, istina je da neizvjesnost rađa slabost; spoznaja i nedvojbenost daju snagu i iz tog razloga naša je potreba za odgovorima, za istinom, ključna”, piše na Facebook stranici Official Find Madaleine Campaign.

Također su napisali da 15. godišnjica “nije teža od prethodnih, ali nije ni nimalo lakša”.

Njemački tužitelji su još sredinom 2020. imenovali Bruecknera osumnjičenim za otmicu, ali nije bila podignuta optužnica.

Roditelji Kate i Gerry su rekli da je došlo do napretka u istrazi koju provode portugalske, njemačke i britanske vlasti te da ih policija informira o razvoju događaja.

“No, valja dodati da, kao glavni osumnjičenik, on još nije optužen ni za jedan zločin vezan uz nestanak Madeleine”, rekli su roditelji nestale Maddie.

Njemački Tužitelj Hans Christian Wolters rekao je da je nakon prikupljanja dokaza njegov tim istražitelja “100 posto uvjeren” da je Brueckner ubio Madeleine.

Portugalska policija je Bruecknera proglasila službenim osumnjičenikom za nestanak djevojčice jer bez toga bi mogao izbjeći optužbe zbog njihovog zakona po kojem nastupa zastara nakon 15 godina od zločina.

Pravni razlozi zbog kojih je Brueckner postao službeni osumnjičenik uključuju činjenicu da je sam navodno priznao prijatelju da je oteo Madeleine i da su ga zapisi s mobitela smjestili u Praia da Luz one noći kada je nestala, rekao je visokopozicionirani izvor za Daily Mail.

Lisabonski odvjetnik pojašnjava portugalski zakon pa kaže: “Naš rok zastare sa sobom nosi vjerojatnost da u roku od nekoliko tjedana osoba odgovorna za njezin nestanak nikada neće biti izvedena pred lice pravde u zemlji u kojoj je nestala čak ni uz uhićenje i priznanje.”

Prošli tjedan Brueckner je ekskluzivno pisao za MailOnline otkrivši da ga njemački istražitelji još uvijek nisu službeno ispitali o Madeleineinom nestanku.

Pozvao se na navodne propuste njemačke policije i kršenje njemačkog kaznenog zakona te zaključio kako mu to “daje uvid u beznadan položaj Židova u Drugom svjetskom ratu.”

Brueckner je višestruki silovatelj žena koji je bio osuđivan i zbog seksualnog napada na djecu još u dobi od 17 godina.

Povezuje se i s nestankom petogodišnje djevojčice Inge. U svibnju 2015. godine napao je devetogodišnju djevojčicu i skinuo se gol pred šestogodišnjakinjom.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.