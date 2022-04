Slovačka šalje Ukrajini protuzračni sustav S-300

Slovačka je donirala Ukrajini svoj protuzračni sustav S-300, izjavio je premijer Eduard Heger u petak, dan nakon što je SAD objavio da zajedno sa još 30 zemalja pojačava vojnu pomoć Kijevu.

Ukrajina je u više navrata tražila od zapadnih zemalja protuzračno oružje radi obrane od ruske vojske u ratu koji ulazi u drugi mjesec.

“Mogu potvrditi da je Slovačka donirala S-300 Ukrajini koja je tražila da joj se pomogne u obrani od ruske agresije”, rekao je Heger u izjavi poslanoj e-mailom.

I would like to confirm that #Slovakia has provided #Ukraine with an air-defence system S-300. #Ukrainian nation is #bravely defending its sovereign country and us too. It is our duty to help, not to stay put and be ignorant to the loss of human lives under #Russia’s agression.