Skandal oko proizvodnje mesa, kupci nemaju pojma što su jeli

Izvor: Photo by photo_ reflect on Unsplash

U Njemačkoj je izbio veliki skandal oko najveće njemačke tvrtke za obradu i proizvodnju mesnih proizvoda Tönnies.

Njemački mediji tvrde da tvrtka koristi mehanički odvojeno meso za proizvodnju svojih kobasica, ali to drži u tajnosti. Mehanički odvojeno meso se preša od životinjskih trupova ili grubo nasjeckanih kostiju s ostacima mesa, čime se dobiva kašasta i prije svega jeftina masa.

No, prema zakonu, proizvođač to mora posebno naznačiti na proizvodu. Međutim, ovdje to nije slučaj. Laboratorijski testovi sveučilišnog profesora Bremerhavena Stefana Wittkea za “Spiegel” i NDR pružaju konkretne dokaze.

NDR i “Spiegel” dostavili su na ispitivanje ukupno 30 uzoraka kobasica od peradi i mesa peradi različitih proizvođača. Zastrašujući rezultat: devet uzoraka, uključujući četiri organska proizvoda od kobasica, napravljena su od mehanički odvojenog mesa. Međutim, nije bilo dokaza o korištenju mehanički odvojenog mesa u deset ispitanih hladno rezanih uzoraka s komadima fileta, lungića ili pečenog mesa.

Sveučilišni profesor Stefan Wittke razvio je novu metodu koja može otkriti upotrebu mehanički odvojenog mesa u proizvodima od kobasica, što je prije bilo gotovo nemoguće. Pet od devet proizvoda koji su sadržavali mehanički odvojeno meso proizveli su “Zur Mühlen Group”, koja pripada grupi tvrtki Tönnies.

Dva proizvoda istočno-vestfalskog proizvođača Franz Wiltmanna i po jedan proizvod proizvođača Wiesenhof i Mecklenburger Landpute GmbH također su bili među pozitivnim slučajevima. Ova se roba prodavala pod markama kao što su Gutfried, Edeka Bio, Rewe Bio ili Rewe Beste Wahl. Upotreba mehanički odvojenog mesa peradi nije zabranjena u Njemačkoj, ali nigdje nije napravljena posebna oznaka za ovu vrstu mesnih proizvoda.

Glasnogovornici triju tvrtki koje pripadaju Tönnies Holdingu (uključujući Gutfrieda) pišu da se ne koristi mehanički odvojeno meso te da sumnjaju u Wittkeov postupak ispitivanja. “Nigdje u našoj proizvodnji ne koristimo ‘separirano meso’. Odbijamo njegovu upotrebu zbog kvalitete”, rekla je glasnogovornica Wiltmanna.

Wiesenhof je objavio da ispitivana mortadela od peradi nije sadržavala mehanički odvojeno meso. Metodu istraživanja koju koristi Sveučilište primijenjenih znanosti Bremerhaven ne podržavaju. Inspektori za hranu, s druge strane, podržavaju novi postupak ispitivanja.

Matthias Denker, šef odjela u Državnom uredu za sigurnost hrane u Mecklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, kaže: “Čini mi se da je novi način ispitivanja vrlo pouzdan”. Udruge za zaštitu potrošača bile su šokirane rezultatom.

Armin Valet iz Hamburg Consumer Advice Center rekao je: “Kada mesne tvrtke koriste mehanički odvojeno meso bez da ga ističu na proizvodima, to je obmana potrošača u velikim razmjerima.” Ako su navodi točni, Matthias Wolfschmidt iz Foodwatcha vidi jasan slučaj obmane potrošača. Kaže kako se radi o “prevari potrošača” i zalaže se da se roba više ne smije prodavati ako se sumnja potvrdi, piše Fenix Magazin.

