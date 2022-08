Sjedište ruske Cronomorske flote pogodio jeftin dron kupljen putem interneta

Prije nekoliko dana dron je pogodio središte ruske Crnomorske flote u Sevastopolju. Rusi su brže bolje pokušali objasniti da su srušili dron – ali zanimljivo je da su ga srušili tako da je pogodio cilj! Rat je tragedija u kojoj, kao što vidimo, nestaju tisuće ljudskih života, ali jedna od žrtava često je i istina.

No kakve to drone koriste Ukrajinci? Na Twitteru se pojavilo nekoliko snimki drona koji nadlijeće Sevastopolj prije udara u usnulo zapovjedništvo Crnomorske flote i mnogi su taj leteći objekt povezali s jednim artiklom na kineskoj internetskoj trgovini Aliexpress i nisu daleko od istine, odnosno, po svemu sudeći, identifikacija je točna.

Naime, čini se da su Ukrajinci kupili određenu količinu kineskih komercijalnih dronova Skyeye 5000, modificirali ih, dodali im malo eksploziva i poslali ih na samoubilačke misije. Još je u lipnju jedan dron pao u dvorište Crnomorske flote, a sada je udario samu zgradu.

Skyeye košta do 10.000 dolara i ima domet od 320 kilometara, što je dovoljno za gađanje ciljeva u ruskoj pozadini. S njim su Ukrajinci navodno izvršili više napada, a to objašnjava i brojne eksplozije u ruskim rafinerijama i skladištima goriva.

Pravo pitanje je što radi ruska protuzračna obrana, koja se diči supermodernim sustavima? Pogotovo sustav Pantsir-S1 koji bi trebao otklanjati ovakve prijetnje, piše HAK revija.

