Počela ruska ofenziva na istoku, Kadirov prijeti zauzimanjem Kijeva

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba upozorio je da Moskva priprema kampanju dezinformacija usmjerenu na strane medije i političare.

Na Twitteru je napisao da Rusija zna da je vojna pomoć Ukrajini nužna te da poduzima sve da to onemogući.

"Moskva priprema veliku kampanju dezinformacija usmjerenu prema inozemnim medijima i političarima. Njihova tvornica trolova mogla bi preplaviti mailove i komentare s lažnim vijestima iz Ukrajine. Nemojte nasjedati na to", poručio je Kuleba.