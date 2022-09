Nastavlja se ukrajinska protuofenziva, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je u večernjim satima rekao da su ukrajinske snage u rujnu od Rusa oslobodile otprilike 8000 četvornih kilometara teritorija.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika, Mihajlo Podoljak, objavio je na svom Twitteru dirljivu snimku ukrajinske majke koja pozdravlja svog sina vojnika čije su snage oslobodile njihovo selo.

VEZANA VIJEST Ruski vojnik u razgovoru s ocem otkrio: “Naše trupe nemaju gdje bježati…”

Suradnica portala Politico Zoya Sheftalovich prevela je razgovor majke i sina.

“Moja ljubavi, čekala sam te! Znala sam, znala sam da ćeš doći! Mislila sam da će rat završiti kad moje cvijeće procvjeta. O bože, znala sam, uvijek sam znala, svi su sigurni i ja sam čekala da se vratiš. Uzela sam tvoje stavri, sve sam sačuvala”, govori majka svom sinu.

“Majko, izgledaš odlično kao i inače. Jako si mi nedostajala”,

“Dečki, napravila sam boršč, što mislite o tome da vas nahranim”, odgovara majka.

“Majka te je čekala svaki dan”, dodala je žena u smeđoj jakni. Sin umiruje majku i dodaje da će sve srediti.

“Moj zlatni dečko, znala sam da ćeš me osloboditi”, kaže mu majka.

In occupation...Lived without electricity and communication for six months. Had no idea that Kyiv withstood and the whole world was supporting them. They were forced to leave houses and work for food. Were threatened: "if 🇺🇦 returns, you’ll be executed". Now they are at home. pic.twitter.com/kEVSEx97n4