Signal sa Solomonskih otoka prodrmao Bruxelles: “Moramo mijenjati strategiju!”

Europska unija je odlučila pojačati svoju obrambenu strategiju u Indo-pacifičkoj regiji zbog straha od rastuće kineske prisutnosti i zabrinutosti za međunarodni poredak koju je izazvala ruska invazija na Ukrajinu, piše Guardian.

“Naš moto je surađivati kad god je to moguće, no također i braniti se kad je to neophodno”, kazao je Gabriele Visentin, posebni izaslanik EU-a za Indo-pacifički regiju. “To nije usmjereno protiv neke zemlje, već je to način pojačavanja naših kapaciteta i našeg kredibiliteta u smislu obrane naših interesa.”

Visentin je rekao da nema dokaza koji bi sugerirali da je rat neizbježan u toj regiji – koja pokriva velik dio svijeta od istočne obale Afrike pa do pacifičkih otočnih zemalja – no EU je zabrinut da “multilateralni poredak temeljen na pravilima neće u potpunosti biti poštovan”.

“Cijena za kršenje multilateralnog poretka temeljenog na pravilima je prilično visoka. To je zasigurno signal drugima koji možda također žele prekršiti multilateralni poredak na tako nasilan način, da znaju s čime će se susresti.”

Prijetnja u regiji

Kina se smatra najvećom takvom prijetnjom u regiji. Visentin kaže da EU na Kinu gleda kao na “partnera, konkurenta i rivala”.

Rastuće zabrinutosti oko kineskog gomilanja vojske u regiji i strateških namjera, izašle su na vidjelo nakon što su u ožujku procurili detalji sigurnosnog pakta između Kine i Solomonskih Otoka, čime su po strani ostali tradicionalni partneri poput Australije, SAD-a i Novog Zelanda.

Labavo sročen dogovor potaknuo je uzbunu da bi regionalna stabilnost mogla biti ugrožena, jer bi Kina dobila priliku rasporediti svoje ratne brodove u Tihom oceanu nekih 2.000 km od obale Australije.

I dok je Francuska rekla da je to “zabrinjavajuće na više razina, pogotovo s obzirom na ambiciju Kine da bude regionalni sigurnosni akter”, Visentin je oklijevao komentirati smatra li EU to sigurnosnom prijetnjom, sve dok ne vidi detalje dogovora te je dodao kako svaka država ima pravo donositi svoje suverene odluke. “No, naravno, signal koji su nam poslali Solomonski Otoci jasan je i glasan: EU i ostali moraju učiniti više.”

Sujiro Seam, ambasador EU-a za Pacifik i Solomonske Otoke, kazao je da je dogovor Europskoj uniji dao do znanja da postoji potreba da bude više prisutna u Pacifičkoj regiji. “Iskustvo Europske unije u pitanjima sigurnosti i obrane u Tihom oceanu, vrlo je ograničeno. To je izazov za budućnost, a sigurnosni dogovor između Kine i Solomonskih Otoka mora biti uzet u obzir u razvoju sigurnosnih i obrambenih aktivnosti EU-a u toj regiji.”

“Europska unija je, tradicionalno, na Pacifiku partner za razvoj. Glavni izazov je pokazati da može biti i nešto drugo, poput strateškog partnera u sigurnosti i obrani.”

Strateški kompas

U ožujku je Europska unija planirala ojačati svoju globalnu sigurnosnu i obrambenu politiku. Taj tzv. Strateški kompas otvara put za poboljšanje sposobnosti Europske unije da odlučno reagira u krizama i obrani svoju sigurnost i svoje građane. “Usvajanje te strategije je još relevantnije nakon što je izbio rat u Ukrakini”, kaže Seam. “Rat u Ukrajini je povijesni trenutak koji pridonosi afirmaciji europskih ambicija u pitanjima sigurnosti i obrane.”

Intenzivniji sigurnosni plan ne bi uključivao osnivanje vojnih baza, niti razmještanje vojske ukoliko ne dođe do krize, kazao je Visentin, već provođenje vojnih treninga i vježbi na kopnu i moru, jačanje obavještajnih kapaciteta i prolazak europskih brodova kroz zone od pomorskog interesa, prenosi Jutarnji list.

