Od trenutka kada je postala kraljica 1952. pa do globalne pandemije i odlaska sina i unuka iz obitelji, Lara Keay se za Sky News osvrnula na šest godina koje su definirale vladavinu Elizabete II.

Kraljica je ostala na prijestolju dulje od bilo kojeg drugog monarha u britanskoj povijesti. U tih sedam desetljeća Britanija je prošla kroz Hladni rat i napade 11. rujna, a zemlje Commonwealtha su izborile neovisnost. U krugu svoje obitelji vidjela je razvode troje svoje djece, smrt princeze Diane i vlastitog unuka koji je kraljevsku obitelj javno optužio za rasizam.

Ovdje se Sky News osvrće na šest ključnih trenutaka koji su definirali njenu vladavinu.

1952. – Kad se sve promijenilo

Princeza Elizabeth i princ Philip bili su u Keniji na proputovanju prema planiranoj turneji Australije i Novog Zelanda kada je stigla vijest da je umro kralj Đuro VI. Sama vijest je objavljena 6. veljače, ali zbog toga što su se zatekli u zabačenom mjestu, u hotelu u krošnjama drveća oko 160 kilometara od Nairobija, trebalo im je više vremena nego inače da je doznaju.

Philip je imao za zadatak obavijestiti Elizabetu. Njen otac, 56-godišnji kralj, već je neko vrijeme bio lošeg zdravlja, četiri mjeseca ranije prošao je operaciju pluća.

“Godinama je patio od lošeg zdravlja, ali nije se činilo kao da je njegova smrt izgledna”, rekla je za Sky News povjesničarka profesorica Anna Whitelock. “Sve se promijenilo u tom trenutku.”

I kako je rekao britanski lovac Jim Corbett, koji je boravio u istoj kolibi kao i kraljevski par: “Prvi put u svjetskoj povijesti jedna mlada djevojka se popela na stablo kao princeza i – nakon što je tamo imala najbolji provod ikad – sljedeći dan je sišla sa stabla kao kraljica.”

Elizabeth i Philip su sljedeći dan odletjeli kući, sletjeli u londonsku zračnu luku, na isto mjesto gdje je mahnula ocu na odlasku u Keniju samo tjedan dana ranije.

“Bio je to sigurno prilično stresan i traumatičan let za nju”, rekla je profesorica Whitelock. “Tada je imala samo 25 godina – vraćala se kući žalovati za ​​ocem, ali je došla da sleti kao kraljica.”

Dočekao ju je premijer Winston Churchill i njegovi zamjenici Clement Attlee i Anthony Eden. Samo 24 sata kasnije, nakon 20-minutnog sastanka Vijeća za stupanje na prijestolje u palači St. James, ona je i službeno proglašena kraljicom, a Philip kraljevskim suprugom.

Preselili su se u Buckinghamsku palaču, a linija nasljeđivanja dobila je novo ime Windsor. Ali Elizabeth je još imala mnogo toga za dokazati. “Bila je to Britanija 1950-ih – patrijarhalno društvo u kojem su se žene još uvijek smatrale građankama drugog reda u odnosu na muškarce”, rekla je profesorica Whitelock. “Ne samo da je sad žena stupala na prijestolje, već je i njenom mužu rečeno da uvijek mora biti korak iza nje, što nije bilo normalno.”

Morala se naviknuti na ideju da je postala kraljica, ali tako i Winston Churchill i ostali ljudi tog vremena koji nisu bili uvjereni da će mlada žena s malom djecom biti u stanju preuzeti tu ulogu. Nekoliko mjeseci kasnije, u studenom, nacija je prvi put vidjela kraljicu Elizabetu kada je prvi put otvorila zasjedanje parlamenta. Ali tek 2. lipnja 1953. je službeno okrunjena.

Vojvoda od Edinburgha zagovarao je televizijski prijenos krunidbe, dok je Churchill bio protiv. “Princ Philip je uvidio važnost krunidbe kao nacionalnog događaja i vrijednost televizije čim se ta tehnologija pojavila,” rekla je profesorica Whitelock. “Kraljica je u početku bila prilično sramežljiva pa joj je on služio kao podrška.”

Uz gotovo tri milijuna ljudi koji su kampirali na otvorenom u Londonu taj dan i mnogo više ljudi koji su gledali prijenos diljem svijeta, krunidba je za novu kraljicu bila “zastrašujući spektakl.” Ali nedugo nakon tog htjela se dokazati odlaskom na jednu od najvećih kraljevskih turneja svih vremena. “Bila je to jedna od najambicioznijih turneja ikada viđenih, što je bilo prilično izvanredno,” dodala je profesorica Whitelock.

1977. – Srebrni jubilej

Do trenutka kad je kraljica dosegla svoj srebrni jubilej 1977. godine već je provela više godina na prijestolju nego njezin otac. Proslava je počela tiho, točno 25 godina nakon njegove smrti i njezinog preuzimanja dužnosti 6. veljače, crkvenim misama i obiteljskim druženjem u dvorcu Windsoru.

Nakon što je parlamentu rekla da je za temu proslave njene obljetnice odredila ‘jedinstvo nacije’, u svibnju je krenula na još jednu rekordnu kraljevsku turneju po Velikoj Britaniji. Nijedan drugi monarh u povijesti nije obišao toliko puno mjesta po Velikoj Britaniji – 36 okruga diljem Britanije i Sjeverne Irske – u samo tri mjeseca.

Prilikom njenih posjeta okupljale su se nikad prije viđene gomile ljudi, a samo u jednom danu u Lancashireu na njen doček došlo je više od milijun ljudi. U veljači je krenula na međunarodnu turneju u sklopu koje je putovala po južnom Pacifičkom oceanu pa sve do Australije i Novog Zelanda i zatim, mjesecima kasnije, do Kanade i Karipskog otočja.

Ukupno je na turnejama povodom srebrnog jubileja 1977. godine prešla nekih 90.000 kilometara. “Ona je bila kraljica Commonwealtha”, rekla je profesorica Whitelock. “To je bila glavna poruka njene vladavine.” U to je vrijeme nekoliko zemalja Commonwealtha tražilo neovisnost, ali čini se da to nije nimalo umanjilo kraljičinu ulogu kao šefice države.

Po povratku u Englesku, proslava jubileja počela je u večernjim satima 6. lipnja, kada je kraljica zapalila krijes u Windsoru, što je pokrenulo lanac krijesova diljem zemlje. Sljedećeg dana otputovala je zlatnom državnom kočijom do katedrale Sv. Pavla u središtu Londonu na misu. Unatoč lošem vremenu tisuće ljudi su kampirali preko noći na otvorenom kako bi ju vidjeli dok prolazi širokim londonskim Mallom prema Cityju, što je dodatno cementiralo kraljičinu popularnost.

Nakon mise rekla je: “Kad sam imala 21. godinu obećala sam da ću svoj život posvetiti služenju našeg naroda, i tražila sam Božju pomoć da izvršim taj zavjet… Iako sam taj zavjet izrekla u svojim danima salate, kad su moje sposobnosti prosuđivanja bile ‘zelene’, danas ne žalim niti bih povukla nijednu jedinu riječ.”

Srebrni jubilej oborio je rekorde televizijske gledanosti – 500 milijuna ljudi se uključilo u prijenose proslave diljem svijeta. Dok su jubilej razni gradove i sela širom zemlje označavali ukrašavanjem ulicama, mala skupina u Londonu je imala drugačije planove.

Nakon objave njihovog singla “God Save the Queen,” menadžer Sex Pistolsa sredio je da taj punk bend odsvira tu pjesmu dok plove na brodu niz rijeku Temzu. Uspjeli su proći pored Westminstera i zgrade parlamenta, u činu ruganja kraljičinom najavljenom izletu brodom dva dana kasnije. No performans je na kraju završio u kaosu, jer policija ih je natjerala da pristanu uz obalu, nakon čega su mnogi od njih uhićeni.

Profesorica Whitelock je to ovako opisala: “Sedamdesete nisu bile baš politički stabilno razdoblje. Obilježene su štrajkovima, mjerama štednje, i teškoćama. “Stoga je bilo ljudi koji su prosvjedovali što se toliko velik novac troši na proslavu dok ima drugih koji teško žive.” Ali njezina je zasluga upravo to što se Jubilej danas doživljava kao uspjeh. Bio je to trenutak njezine nacionalne afirmacije”, dodala je. “Osvrnula se na cijelu svoju dosadašnju vladavinu, ne samo s mudrošću, već i s samopouzdanjem. Osjećala se sigurnije kao kraljica.”

1992. – ‘Annus horribilis’

Kraljica je 1992. godinu, kada je obilježila 40 godina na prijestolju, slavno opisala kao svoj “annus horribilis”. Propali su brakovi troje od njezino četvero djece, a požar u dvorcu Windsor prouzročio je štetu procijenjenu na više od 36 milijuna funti. “Bio je to neprestani niz skandala i neuspjeha”, rekao je bivši dopisnik BBC-ja za kraljevsku obitelj, Michael Cole.

“Uvukao se neki sve veći i veći osjećaj krize, koji se još pogoršao ovim kraljevskim razvodima. Imali ste osjećaj da sama monarhija ima velikih problema.” U ožujku princ Andrew razveo se od Sare Ferguson, koja je kasnije uslikana kako se zabavlja sa svojim ljubavnikom milijarderom na bazenu u južnoj Francuskoj. Istog mjeseca princeza Anne razvela se od supruga, kapetana Marka Phillipsa, s kojim je bila gotovo dva desetljeća. A u prosincu je objavljeno da se razvode Charles i Diana.

U javnosti su se proširili republikanski stavovi, uslijed sve šireg nezadovoljstva zbog trošenja javnog novca na kraljevsku obitelji. U pokušaju da ublaži loš imidž, kraljica je počela plaćati porez na dohodak i došlo je do smanjenja broja zaposlenika koje drži na plaći. U svibnju je u javnost izašlo još sočnih detalja kada je biograf Andrew Morton objavio svoju knjigu o Diani.

U kolovozu je kraljevska obitelj imala novi neuspjeh kada tabloid The Sun objavio audio zapise privatnog razgovora između Diane i jedne njene prijateljice iz 1990., u kojem je Diana bila prilično kritična prema kraljevskoj obitelji. “1992. bila je cijeli katalog problema”, rekao je Cole za Sky News. “Kraljica je uglavnom u tome ostala nedirnuta, ali njezina djeca i njihovi supružnici nisu… Nije se pribojavala zaprljati ruke i nikad nije bila stidljiva u vezi s tim stvarima, ali monarh ipak još služi kao poglavar Anglikanske crkve, a kad ste na takvom položaju, trebali biste služiti drugima kao uzor.”

Požar u Windsoru u studenom bio je razoran za kraljicu, dodao je. Ali jednako težak bio je i “pritisak javnosti u raspravama o tome tko bi trebao platiti popravke”. U neobično osobnom govoru u studenom, rekla je: “1992. nije godina na koju ću se osvrnuti s nepomućenim zadovoljstvom. Riječima jednog od moji suradnika, ispostavilo se da je to ‘Annus Horribilis’. Pretpostavljam da nisam jedina koja tako misli.”

Rekla je da je kritiziranje “dobra stvar” za institucije poput kraljevske obitelji, ali je i sugerirala da je pažnja javnosti te godine mogla doći i s “određenom dozom blagosti, dobronamjernosti i razumijevanja”.

1997. – Dianina smrt

Sve do smrti princeze Diane 31. kolovoza, 1997. je bila “prilično rutinska godina” za kraljevsku obitelj. “Charles i Diana razveli su se prošlog srpnja”, rekao je Cole, koji je svjedočio u kasnijoj istrazi. “Dakle, to je uglavnom bila gotova stvar.” Iako su još uvijek trajale kontroverze oko Charlesovih i Dianinih ljubavnih života, situacija se “stabilizirala”.

Kad je iz Pariza stigla vijest o Dianinoj smrti kraljica je bila u Balmoralu sa njenim sinovima Harryjem i Williamom. Ostali su u Škotskoj još pet dana, prije sprovoda 6. rujna. U BBC-jevom dokumentarcu prinčevi su kasnije pohvalili svoju baku što je donijela “tešku” odluku da ih pusti da tuguju nasamo.

Ali javnost, u trenutku kad su tisuće ljudi počeli polagati cvijeće ispred svake kraljevske rezidencije, se nije baš složila s tim. “To je potaknulo valjda najgori tjedan za kraljevsku obitelj još od abdikacije kralja Edvarda VIII”, rekao je Cole. “U Londonu je u to vrijeme vladao vrlo neobično raspoloženje, osjećaj gađenja i bijesa zbog izostanka bilo kakve reakcije na Dianinu smrt.”

Odgoađanje povratka u London, i prvotno odbijanje da se kraljevske zastave spuste na pola koplja razljutilo je sve Dianine obožavatelje. Kraljica je smatrala da Diana ne bi trebala imati državni sprovod jer je prije smrti napustila kraljevsku obitelj. Ali na kraju ju je u suprotno uvjerio tadašnji premijer, Tony Blair, koji je dobro sažeo nacionalno raspoloženje kada je Dianu opisao kao “narodnu princezu”.

“Izgledalo je kao da su bili prisiljeni vratiti se u London, i da je kraljica bila prisiljena održati govor”, rekao je Cole. “To joj je zasigurno bilo teško probaviti.” Kaže da su loši savjetnici i zabačena lokacija Balmorala glavni krivci za kraljičine “pogreške”. “Geografija je svakako imala veze s tim”, rekao je. “Makli su se iz staklenika kakav je postao London. A kraljica je primala loše savjetove. Ponekad je imala tu sklonost da radi ono što je činila i njezina majka, a to znači da bi zabila glavu u pijesak u nadi da će problemi jednostavno proći. Ali to tada nije bilo moguće.”

Na Dianinom pogrebu, govor njenog brata Earla Spencera bio je jako kritičan prema kraljevskoj obitelji, što nije baš pomoglo da se percepcija javnosti poboljša. Govorio je o njezinoj “krvnoj obitelji” koja je odvojena od kraljevske obitelji, i o “bizarnom životu” koji je proživjela kad je postala njihova članica.”Njegova je kritika bila usmjerena ravno prema kraljici i njezinoj djeci. Njegova poruka nije mogla biti jasnija”.

Nakon što se kraljica vratila u London, održala govor, i došla na sprovod, veliki dio neprijateljstva u javnosti se ublažio. “To je donekle pomoglo da se odgovori na ono što su ljudi tada osjećali”, rekao je Cole. Na pitanje je li to imalo dugotrajan učinak na njezinu vladavinu, dodao je: “Mislim da bi kasnije priznala da je napravila te greške. Uvijek je bila prilagodljiva i spremna na promjene.”

2002. – Godina feniksa

Iako je kraljičin Zlatni jubilej trebao biti godina slavlja, “nije mogao gore započeti”, rekao je bivši dopisnik BBC-ja Michael Cole. Elizabeta je bila ožalošćena dvaput u kratkom razmaku – njezina sestra Margaret umrla je 9. veljače 2002. u dobi od 70 godina, a njezina majka 30. ožujka u dobi od 101 godine. Kraljica majka se nikada nije ponovno udala nakon smrti svog supruga 1952. godine, pa je ostala izuzetno bliska s obje svoje kćeri.

“Sve tri žene zbližila je rana smrt kralja Đure VI”, rekao je Cole. “Razgovarale bi telefonom svaki dan, gdje god bile u svijetu.” Iako je to bio veliki udarac za Elizabetu, od oca je naslijedila osjećaj za dužnost prije više od 50 godina, što joj je pomoglo da nastavi dalje. Samo 72 sata nakon sprovoda princeze Margaret kraljica je krenula na svoju jubilarnu turneju Commonwealtha posjetom Jamajci.

Putovala je oko svijeta, a kasnije stigla i na novi teritorij u Kanadi gdje je ceremonijalno započela utakmicu hokeja na ledu “kraljevskim spuštanjem paka.” Jubilarna turneja trebala je započeti još prethodne godine, ali je odgođena zbog terorističkih napada 11. rujna. Kao znak svoje zahvalnosti, gradonačelnik New Yorka, Michael Bloomberg, dao je da se Empire State Building osvijetli kraljevskim bojama, ljubičastoj i zlatnoj.

Kod kuće, kraljica je nastavila slaviti jubilej posjetama svim zemljama i regijama Velike Britanije. Kraljevska obitelj još uvijek je vukla kontroverze iz 1990-ih, pa nije bilo jasno kako će javnost reagirati na prvi zlatni jubilej još od kraljice Viktorije 1887. godine. “Prošlo je samo nekoliko godina od Dianine smrti, koja je kraljevskoj obitelji donijela najveću krizu još od abdiciranja Edvarda VIII 1936. godine”, rekao je Cole.

“Princ Charles nije bio nimalo popularan u to vrijeme, a nije bila ni Camilla Parker-Bowles. Članovi kraljevske obitelji nisu znali kako će ih javnost doživjeti – još je bilo neriješenih pitanja.” Dok su neke novine i komentatori predviđali da će to biti neuspjeh, pokazalo se upravo suprotno. Dok su se kraljica i vojvoda od Edinburgha probijali kroz ogromne gužve u svakom mjestu i gradu, izgledalo je kao da ne mogu vjerovati na kakav dobar prijem su naišli.

“Gotovo ste mogli vidjeti kako im radost ozaruje lica, bili su iskreno iznenađeni koliko su popularni – i nisu to uzeli zdravo za gotovo,” rekao je Cole. Sam vikend proslave jubileja trajao je od 1. do 4. lipnja, a svaki dan je u Londonu na ulice izlazilo milijun ljudi u sklopu proslave. Osim tradicionalne povorke i nadlijetanja aviona, koncert u palači učinio je proslavu jubileja zanimljivim i mlađoj publici.

Osim Briana Maya koji je odsvirao God Save The Queen na krovu Buckinghamske palače i Paula McCartneya i Toma Jonesa, nastupili su i mlađi izvođači poput teen pop grupa S Club 7 i Mis-Teeq. Govoreći o tom uspjehu, Cole kaže sljedeće: “2002. je bila godina koja je vratila kraljicu u fokus. Bila je to godina feniksa – uzdizanje iz pepela nakon svega što se događalo prethodnih godina… Jubilej je pokazao da je monarhu koji vjerno obavlja svoju dužnost, kakva je bila kraljica, javnost spremna oprostiti sve ono što se događalo u tjednu nakon Dianine smrti.”

2020 – Pandemija i obiteljski problemi

Kada je kraljica započela svoju 73. godinu na prijestolju u siječnju 2020., ni ona, niti bilo tko drugi nije mogao predvidjeti koliko će to biti teška godina.

Megxit

Princ Harry i njegova supruga Meghan ostali su na produženom božićnom odmoru kako bi se oporavili nakon rođenja djeteta prvog djeteta i godine dana neumoljive medijske pažnje. Vratili su se u Britaniju u siječnju, i viđeni su nasmijani na svom prvom javnom pojavljivanju te godine u kanadskoj ambasadi u Londonu.

Iako je Meghan već spominjala “izazove” koji dolaze uz članstvo u kraljevskoj obitelji, njihova objava 8. siječnja da se planiraju ‘povući s funkcije članova kraljevske obitelji’ bila je potpuno neočekivana, i predstavljala je pravu dilemu za kraljicu. “Bio je to pravi šok”, kaže novinarka Victoria Murphy za Sky News.

“To nije bilo odobreno iza kulisa, i koliko sam shvatila, kraljevska obitelj bila je potpuno nespremna na to”, rekla je. U rijetkom osobnom priopćenju, kraljica je objavila svoj odgovor na njihov odlazak, rekavši: “Iako su svi ožalošćeni tom odlukom, vojvoda i vojvotkinja će ostati voljeni članovi obitelji.” Ove dvije odvojene izjave – od kraljice, i od Harryja i Meghan – označile su ključni trenutak u životu kraljice i kraljevske obitelji, kaže Murphy.

“To je za nas bio prvi znak koji je pokazao koliko su Sussexi odvojeni od ostatka kraljevske obitelji”, rekla je. Njihov se odlazak također pokazao štetnim za percepciju kraljevske obitelji na svjetskoj sceni. “Harry i Meghan imali su ogromnu količinu podrške koja je u cijelom svijetu suosjećala s njima,” dodala je Murphy. “Kraljica je toliko godina provela kako stabilizirala obitelj, bila je vrlo osviještena koliko je javno mnijenje važno. Ali onda je došlo do nove nestabilnosti u 2020. godini.”

Odlazak Harryja i Meghan naposljetku nam je pružio “osobni uvid” u kraljevsku obitelj kakav javnost nikada prije nije imala. “Kraljica je nevoljko govorila o životu iza zatvorenih vrata”, rekla je Murphy. “Dakle, kad je odjednom došlo toliko informacija u javnost, to je bilo zapanjujuće.” Iako joj je bilo neugodno biti tako otvorena, kraljica je “uvidjela važnost pružanja osobne priče”. “Njezina izjava pokazala je izvrsno vodstvo”, dodala je Murphy. “Ton koji je pogodila tom izjavom u vrijeme koje je bilo tako izazovno i kaotično za monarhiju pokazao je kakva je ona bila lider.”

Koronavirus

Lockdown kojeg je zbog koronavirusa proglasio premijer 23. ožujka bio je najveće ograničenje građanskih sloboda još od Drugog svjetskog rata. Princ Charles bio je pozitivan na virus nekoliko dana nakon toga, otprilike u isto vrijeme kad i tadašnji premijer Boris Johnson, koji je neko vrijeme proveo na intenzivnoj njezi jer se nacija bojala da se možda neće oporaviti.

Kao odgovor na krizu, 5. travnja kraljica je održala rijedak govor naciji, tek peti u cijeloj vladavini, osim onih prigodnih za Božić i otvaranja parlamenta. Inspiraciju je vukla iz duha Drugog svjetskog rata i poznate pjesme Vere Lynn “We’ll Meet Again”, te rekla naciji: “Trebamo utjehu naći u spoznaji da će se bolji dani vratiti, iako su pred nama teškoće koje moramo izdržati… Bit ćemo opet s prijateljima. Bit ćemo opet sa svojim obiteljima. Opet ćemo se sresti.”

Murphy o tome kaže: “Bio je to vrlo važan govor, govor za kojeg vjerojatno nikada nije mislila da će ga morati održati.”

Dok je na stotine ljudi umiralo u bolnicama svaki dan, a ljudi su bili odvojeni od svojih voljenih, kraljica se oslonila na svoje iskustvo iz rata i uvjeravala ljude “mi ćemo to prevladati”. “Bila je na tako savršenoj poziciji da održi taj govor – ublažila je strah i okupila naciju”, dodala je Murphy. “To nas je podsjetilo što znači imati vođu poput nje.”

Poruku je snimio usamljeni snimatelj obučen od glave do pete u zaštitnu opremu, u dvorcu Windsor, gdje su se ona i princ Philip izolirali, kao dio kolokvijalno nazvanog HMS Bubble – kraljevskog kućanstva od 22 ljudi koji su se tamo zatvorili.

“Ono što je također bilo dirljivo jest to što je bila tako stara”, rekla je Murphy. “Covid je razotkrio njezinu ranjivost – i ona je prolazila kroz to.” Uvijek se prije doimala tako životna i čvrsta, ali ovo je za mnoge donijelo spoznaju da je vrlo, vrlo stara.” Ti mjeseci koje je provela u Windsoru s Philipom u karanteni pokazali su se kao kao neki od posljednjih s njim.

“2020. je bila bila njena posljednja puna godina s njim,” objasnila je Murphy. “Ostatak njihovog odnosa provodili su puno vremena odvojeno.” Stoga unatoč takvim okolnostima, to dugo razdoblje koje su proveli zajedno pokazalo se kao sretno vrijeme.”

Palača je htjela naglasiti da kraljica još uvijek obavlja svoj posao u lockdownu, zbog čega je na kraju “radila od kuće” na Zoomu, kao i većina nacije. Iako je njen uobičajen raspored bio poremećen, pandemija je ipak omogućila da nacija vidi ostarjelu kraljicu, bez da se napreže kao prije.

Andrewova kraljevska karijera doživljava ‘konačni kraj’

Princ Andrew već je bio odstupio s kraljevskih dužnosti u studenom 2019. nakon groznog intervjua za emisiju BBC Newsnight o njegovim vezama s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. U priopćenju za javnost rekao je da je ta veza između njega i Epsteina postala veliko opterećenje za kraljevsku obitelj i da će se povlačenjem iz javnog života obitelj vratiti na staro.

Tada se govorilo i da će se i dalje pojavljivati ​​na obiteljskim događanjima, ali kad mu se kći Beatrice udala na ljeto, nije ga bilo ni na jednoj slici. “Nije se pojavio na nijednom od događanja na kojima bismo ga očekivali, a izostanak s vjenčanja je bio vrlo značajan znak”, rekla je Murphy. “2020. je bila godina u kojoj je postalo jasno da je njegova karijera kao člana kraljevske obitelji zauvijek okončana. Obitelj je dala do znanja koliko je njegova prisutnost štetna i kontroverzna.”

Ali bilo je i novih kontroverzi u srpnju, kada je uhićena Epsteinova bivša djevojka Ghislaine Maxwell. “Istraga o Epsteinu bila je ogromna priča u SAD-u, gdje također postoji ogroman interes javnosti koju fascinira naša monarhija,” rekla je Murphy. “Tijekom 2020. vidjeli smo kako je priča o Epsteinu ostala u središtu pažnje javnosti, kao i daljnji razvoj događaja poput uhićenja Ghislaine.”

“Sve je to bilo jako štetno za Andrewa, i postalo je nemoguće vidjeti kako bi se ikada mogao vratiti u javni život. Ali to je također imalo značajne posljedice i za ugled monarhije globalno.” U veljači se Andrew izvansudski nagodio s Virginijom Giuffre, ženom koja je protiv njega pokrenula tužbu za seksualni napad u SAD-u. Iznos o kojem se radi nikad nije službeno potvrđen, iako su novine u to vrijeme nagađale da joj je isplaćeno oko 12 milijuna funti.

Andrew je uvijek poricao krivnju. Iako je kraljica bila glavna u odluci da se Andrew zadrži izvan javnog života, i dalje su ih viđali zajedno.” Podržavala ga je kao majka, ali ne i kao šefica – a 2020. vidjeli smo kako se te dvije stvari sukobljavaju, jer nemoguće je u potpunosti prekinuti takve veze,“ rekla je Murphy za Sky News.

