Šef UN-a pozvao na solidarnost u svijetu koji je u opasnosti

Izvor: MICHAEL TEWELDE / AFP, Ilustracija

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je u utorak na "solidarnost" i "suradnju" u suočavanju s višestrukim izazovima "svijeta u opasnosti", govoreći povodom otvaranja 77. Opće skupštine Ujedinjenih naroda, prenosi France Presse.

“Suočavamo se sa svijetom u opasnosti kroz sav naš rad na unapređenju mira, ljudskih prava i održivog razvoja”, rekao je. “Od sukoba do klimatskih promjena, do slomljenog financijskog sustava koji razočarava zemlje u razvoju, do siromaštva, nejednakosti i gladi, do podjela i nepovjerenja.”

“Suočavanje s ovim izazovima zahtijeva stalnu solidarnost”, “suradnju” i “stvaranje konsenzusa i rješenja”, inzistirao je Guterres, tjedan dana prije održavanja Opće skupštine na visokoj razini.

Od sljedećeg utorka deseci šefova država i vlada iz cijeloga svijeta izredat će se za govornicom Opće skupštine na velikom godišnjem skupu.

Iako službeno nije predviđena nikakva promjena u programu, sprovod kraljice Elizabete II u ponedjeljak, na koji su planirali doći mnogi čelnici, još uvijek otvara niz nejasnoća tijekom tjedna, posebice vezano uz redoslijed govora i održavanje određenih popratnih događaja.

Samit o obrazovanju, zakazan za ponedjeljak, na koji je prethodno potvrdilo dolazak 90 šefova država i vlada, održat će se.

Antonio Guterres neće putovati u London na kraljičin sprovod, rekao je njegov glasnogovornik.

