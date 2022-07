Šef najvećeg svjetskog investicijskog fonda: Imamo veći problem od cijene goriva

Podijeli:







Izvor: FABRICE COFFRINI/AFP

"Dramatični skokovi cijena nafte nakon ruske invazije na Ukrajinu u drugi plan su stavili još veći problem - rast cijena hrane", upozorio je osnivač najvećeg investicijskog fonda na svijetu BlackRocka Larry Fink.

“Jedina stvar o kojoj brinem, a o kojoj ne razgovaramo dovoljno je hrana”, rekao je za Financial Times. “Ovo nije samo zabrinutost zbog inflacije. Iz toga proizlaze i geopolitičke brige”, dodao je za Financial Times.

Cijene energije i benzina skočile su ranije ove godine kada su zapadne zemlje uvele sankcije Rusiji nakon invazije. Troškovi žitarica i jestivog ulja također su jako porasli jer je Ukrajina veliki izvoznik.

“Puno govorimo o cijenama benzina jer to pogađa Amerikance, ali veći problem je hrana”, rekao je Fink. “U Ukrajini je došlo do ogromnog uništavanja obradivog zemljišta. Globalno gledano, cijena gnojiva je porasla za gotovo 100 posto i taj dodatni trošak smanjuje količinu gnojiva koja se koristi u poljoprivredi. To šteti kvaliteti usjeva u cijelom svijetu”, dodao je.

Svjetska banka je prognozirala da će globalne cijene hrane ove godine porasti 20 posto, daleko nadmašujući cijene sirovina.

Utjecaj je posebno težak u Africi, koja obično uvozi žito iz Ukrajine. Tamo su cijene gnojiva porasle 300 posto. Bill Gates ovaj je tjedan izrazio sličnu zabrinutost, rekavši da smanjenje zaliha pšenice, jestivih ulja i druge hrane uzrokovano ratom u Ukrajini “podiže cijene hrane, što će povećati pothranjenost i nestabilnost u zemljama s niskim dohotkom”, prenosi Index.

