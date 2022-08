Scholz poručio građanima: Neće biti nestašice plina, ali će biti skuplji

Podijeli:







Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Kancelar Olaf Scholz obećao je njemačkim građanima u četvrtak, na prvoj konferenciji za tisak nakon ljetne pauze, punu podršku glede inflacije i porasta cijena energenata najesen i ove zime.

“Mi ćemo učiniti sve kako bi građani prošli kroz ova teška vremena. I zato je vlada pored postojećih mjera odlučna najesen donijeti nove kako bi se rasteretilo građane”, rekao je Scholz akreditiranim dopisnicima u Berlinu.

Scholz je rekao da “Njemačka živi u teškim vremenima” te da će se naći na kušnji, ali kako ne očekuje da će rastuće cijene energenata dovesti do socijalnih nereda.

“Ne vjerujem da će doći do socijalnih nereda i to zbog toga što je Njemačka socijalna država”, rekao je Scholz. On je kazao da država “nikog neće ostaviti na cjedilu” imajući na umu prije svega građana s nižim primanjima.

Također je izjavio da se njegova vlada suočava s problemima glede opskrbe energentima koji su djelomice i rezultat odluka prijašnjih vlada.

“U prošlosti smo donosili odluke u svezi s odustajanjem od ugljena kao energenta za proizvodnju električne energije kao i od atomskih elektrana, ali istodobno nismo definirali brzinu modernizacije industrije u svrhu prelaska na obnovljive izvore energije”, rekao je Scholz.

Neće biti nestašice plina, ali će biti skuplji

Istodobno je naglasio da neće biti nestašica plina, među ostalim i zbog sve većeg okretanja ukapljenom plinu kao nadomjestku za zemni plin iz Rusije.

“Plin će biti skuplji ali će ga biti dovoljno”, ustvrdio je Scholz.

On se založio se za izgradnju plinovoda od Portugala preko Španjolske i Francuske do središnje Europe kako bi se Europa odvojila od energetske ovisnosti o Rusiji.

“Takav plinovod sada bi značajno olakšao opskrbu”, rekao je Scholz novinarima.

Dodo je da se dotakao tog pitanja u razgovorima s čelnicima Španjolske, Portugala, Francuske i Europske komisije u Bruxellesu te snažno lobirao za uspostavu takvog projekta.

Njemačka nastavlja pomagati Ukrajini

Njemački kancelar se na prvoj konferenciji za tisak nakon ljetne pauze osvrnuo i na rat u Ukrajini i naglasio da će Njemačka i dalje pomagati Ukrajini. Istodobno se izrazio skeptično o zahtjevima da se ruskim državljanima zabrani ulazak u Europsku uniju.

“To je rat Vladimira Putina i zato bih imao problema s tim da kaznim sve građane Rusije”, rekao je Scholz. On je naglasio da će dalje provoditi sankcije protiv pojedinca koji podržavaju ruski napad na Ukrajinu.

