Amir Hamzagić

Rat u Ukrajini nije rat za neki djelić teritorija, za granice, to je rat za suverenost Ukrajine, za njezino pravo na državnost, i to nije rat SAD-a ili NATO-a protiv Rusije preko leđa Ukrajine, kazao je za N1 Mihail Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

“Ono što ja ne razumijem je kako u Srbiji ne shvaćate da je to budalaština. Vi sve vidite u direktnom prijenosu, tko, s kim i zašto ratuje, koji su motivi, kakva je vojska angažirana. Mi imamo naoružanje od naših partnera, ali količina naoružanja Rusije je deset puta veća nego u Srbiji ili Ukrajini. Da se udruži deset država u Europi, Rusija će opet imati više oružja. Postoji, dakle, rat Rusije i Ukrajine, sve drugo je primitivna ruska propaganda i ja ću još jednom ponoviti ključne poruke Srbiji. Shvatite, u povijesnom smislu u srednjoročnoj perspektivi, za Srbiju je krajnje važno da zauzme pravu pozicijju u ovom ratu, jer Rusija je prošlost”, poručio je Podoljak za N1.

On je rekao da shvaća povijesne temelje odnosa Rusije i Srbije, ali da Srbi ne trebaju vjerovati u mitove, nego se staviti na mjesto građana Ukrajine “u čiju kuću ulijeću krilate rakete”. Dodao je da Ukrajina vidi Rusiju kao državu u čijoj je osnovi ekspanzionizam, da joj je, da bi opstala, potrebno da se širi, te da nijedna država nije osigurana od toga. Podoljak je pozdravio odluku Europske unije da građanima Rusije oteža proceduru dobivanja viza, nazvavši to tek prvim korakom i objasniviši da Ukrajinci plaćaju visoku cijenu za rat i da je plaćaju i Europljani.

“Međutim, građani Rusije ne plaćaju nikakvu cijenu za svakodnevni rat velikih razmjera na teritoriju Ukrajine. Oni mogu slobodno putovati i šetati po državama Europske unije, ljetovati tamo, kupiti što žele. Ukratko, živjeti životom kao da se nikakav rat u Ukrajini ne događa. Ruski građanin ne osjeća da je rat i zbog toga on može trajati zauvijek”, smatra Podoljak.

Dodaje da Kijev želi “da u Rusiji osjete da je rat na svim razinama, da osjeti vojska na fronti, ta ista ruska armija koja ratuje 190 dana, a rekli su da će rat završiti za tri”.

“Moraju osjetiti i ekonomske posljedice, kroz sankcije protiv ruskih kompanija, a imamo i društveni aspekt svega – Rusija mora shvatiti da će izgubiti ovaj rat. Postoji još jedan aspekt, vi o njemu u Europi naprosto ne želite govoriti, a ja želim da o tome stalno govorite. To su Rusi koji dolaze u Europu i počinju se drsko ponašati i govoriti da Rusija ima ne samo pravo ubijati Ukrajince, nego da može ući u rat s bilo kojom državom Europe. Možda u Srbiji sada nije tako, ali u Estoniji, Litvi i Poljskoj, Rusi stalno imaju taj narativ”, kaže Podoljak.

O mađarskom blokiranju potpune zabrane za Ruse da putuju u EU rekao je da će se “nakon napada Rusije na Ukrajinu, postupno smanjivati utjecaj Rusije na Europsku uniju”.

“Ono što je prema mom mišljenju važno zabilježiti, u nekoj srednjoj perspektivi biti prijatelj ili biznis partner Rusije, bit će vrlo neisplativo. Ni s ekonomskog, ni s energetskog, ni s društvenog stajališta, ali suradnja s Rusijom je put u propast ako nastave održavati tijesnu i blisku suradnju s Ruskom Federacijom. Kada je riječ o vizama, bitno je da je ta rasprava počela, to je važan korak za birokratski organiziranu Europsku uniju. Ono što je važno je da je to dobar smjer prema postupnom zabranjivanju viza Rusima i da shvate da ne mogu nekažnjeno kršiti pravila cijelog svijeta”, ocijenio je Podoljak.

U međuvremenu u pritvoru u Nišu nalazi se Andrej Naumov, bivši šef ukrajinske službe sigurnosti, protiv kojeg je otvorena kaznena istraga i kojem je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oduzeo sva zvanja i činove. Naumov je uhićen na graničnom prijelazu prema Sjevernoj Makedoniji, s velikom količinom novca.

“Pravosudni organi Ukrajine sada su u komunikaciji s odgovarajućim organima u Srbiji da Naumova vratimo u Ukrajinu i vodit ćemo izravne pregovore po tom pitanju. Naravno, pregovarački proces je kompliciran, ali računamo na razumijevanje srpske strane, jer tijek rata pokazuje da je perspektivnije podržavati Ukrajinu”, naveo je Podoljak.

Dodao je da je “bilo jasno na početku rata da Naumov predstavlja rizik, zbog čega mu je predsjednik oduzeo vojni čin i protiv njega su otvorene istrage”.

“Mi smo pratili što se s njim radi u Europskoj uniji. Mi razumijemo da je Ruskoj Federaciji važno naći osobu koja je možda ljuta na ukrajinsku vladu, iz jednog ili drugog razloga, i tog čovjeka iskoristiti u svom specijalnom informacijskom ratu. Treba shvatiti da se sve to radi zbog pritiska unutar Ukrajine, to je ista situacija kao s kolaboracionistima. Ti ljudi daju izjave, traže se stvari koje ih mogu kompromitirati, a to se onda odražava na nas. To je standardna propaganda Rusije, i u tom smislu njima Naumov može biti potreban, ali to govori o tome da Rusija ne zna što se događa u Ukrajini. Oni žele praviti propagandu na elementima koji u Ukrajini nemaju nikakvu vrijednost”, smatra Podoljak.

Za pola godine svoje domove bilo je prisiljeno napustiti 12 milijuna Ukrajinca. Prema ukrajinskim podacima, Rusija je gađala 23 tisuće civilnih objakata i tek 320 vojnih. Razmjere uništenja na dijelu teritorija Ukrajine gdje se vode borbe nevjerojatan je. Intenzitet rata Podoljak, koji, kao i Zelenski, već pola godine živi na radnom mjestu i u skloništu, opisao je rekavši da se duž 1.300 kilometara linije fronta svakodnevno utroši između 40 i 60 tisuća velikokalibarskog streljiva. U Ukrajini ne sumnjaju da će iz ovog rata izaći kao pobjednici.

