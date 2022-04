Savjetnik ukrajinskog ministra vanjskih poslova Anton Geraščenko na Twitteru je objavio video razorene Buče koja je gotovo potpuno sravnjena sa zemljom.

“Buča je prije mjesec dana bila predivno, moderno kijevsko predgrađe”, napisao je Geraščenko na Twitteru i dodao:

“Buča danas – staje bombardirane i spaljene, kuće opljačkane do zadnje žlice ili sravnjene sa zemljom, mlade obitelji pobijene, muškarci nestali, žene silovane.”

Bucha a month ago - a beautiful modern #Kyiv suburb. #Bucha now- stables bombarded and burned, houses robbed to the last spoon, or wrecked to the ground, young families killed, men gone missing, women raped.



wrecked, robbed houses, wrecked or lost lives. #StandWithUkraine