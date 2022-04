Satelitske snimke: Rusi iskopali masovnu grobnicu za ubijene civile u Buči

U masovnoj grobnici u ukrajinskome gradu Buči, blizu Kijeva, gdje su već otkrivena trupla ubijenih civila, pronađena su tijela 57 osoba, rekao je u nedjelju šef lokalne spasilačke ekipe AFP-u.

Na snimci se vidi desetak trupala, od kojih su neka samo djelomično zakopana iza jedne crkve sjeverozapadno od ukrajinskoga glavnog grada.

Nekoliko leševa je umotano u crne vreće za pokop, a snimka pokazuje da su ostali odjeveni u civilnu odjeću.

“Ovdje, u ovoj dugačkoj grobnici pokopano je 57 ljudi”, rekao je AFP-u Serhij Kapličnij, koji je organizirao izvlačenje tijela.

Nakon što je dan ranije otkriveno mnoštvo trupala porazbacanih po cesti, ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba osudio je “namjeran” čin ruskih vojnih snaga.

Satelitske snimke Buče prikazuju navodnu 13 metara dug rov iskopan na zemjištu crkve, a za kojeg ukrajinske vlasti vjeruju da je masovna grobnica za ubijene civile.

Reutersovi novinari koji su posjetili Buču u subotu rekli su da su uočili masovnu grobnicu kod crkve tvrdeći kako su vidjeli ruke i noge kako probijaju zemlju.

NEW: Russian troops built a 45-foot long mass grave in a church yard after killing hundreds of Ukrainian civilians in massacres in Bucha, near the capital of Kyiv.



Ukrainian troops liberated the city as Russia recently retreated from positions near Kyiv.



📷:@Maxar pic.twitter.com/mr5n3jBrSW