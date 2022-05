SAD uveo nove sankcije Rusiji

Podijeli:







SAD je objavio nove sankcije Rusiji za vrijeme sastanka čelnika G7 putem videopoziva s Volodimirom Zelenskim.

SAD je uveo sankcije protiv tri ruske televizijske postaje, zabranio je Amerikancima pružanje računovodstvenih i konzultantskih usluga Rusima i sankcionirao šefove Gazprombanka, treće najveće ruske banke. To su dosad prve sankcije protiv banke koja je usluživala ruskog plinskog diva. SAD i saveznici su dosad izbjegavali uvesti sankcije protiv Gazprombanka zbog straha da bi to moglo dovesti do nestašice plina za kupce u EU jer većina Europe preko upravo ove banke kupuje ruski plin.

“Ovo je već neuspjeh za Putina”

Visoki dužnosnik Bijele kuće rekao je da taj potez nije potpuna blokada, već da je namjera signalizirati da Gazprombank nije sigurno utočište.

“Ovo je već neuspjeh za Putina i nastavit ćemo odavati počast hrabrim borbama koji vodi ukrajinski narod i slušati predsjednika Zelenskog”, rekao je visoki dužnosnik Bijele kuće novinarima uoči sastanka G7.

Nove sankcije također će nametnuti nove kontrole izvoza protiv ruskog industrijskog sektora, a uključuju i otprilike 2600 viznih ograničenja za ruske i bjeloruske dužnosnike. Bijela kuća je također priopćila da će Komisija za nuklearnu regulaciju suspendirati dozvole za izvoz posebnog nuklearnog materijala u Rusiju, prenosi Index.

