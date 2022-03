Sjedinjene Američke Države pozvale su svoje građane da što prije napuste Rusiju.

U priopćenju, administracija SAD-a navodi da bi Amerikanci u Rusiji mogli imati problema. Zbog ovoga se pozivaju državljani SAD-a da ne putuju u Rusiju ili, ako su u njoj, da je hitno napuste.

“Ako želite napustiti Rusiju, trebate se pripremite za to što je prije moguće”, navodi se u upozorenju.

Russia: We recently launched a channel on Telegram to provide security inform & advice to U.S. citizens in Russia. We also share info on Facebook, Twitter, Instagram & VKontakte. Russia is a level 4: Do Not Travel. U.S. citizens should depart immediately. https://t.co/PinxBBjwgu pic.twitter.com/vEgDbwEX6D

— Travel – State Dept (@TravelGov) March 29, 2022