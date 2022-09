Američko veleposlanstvo u Moskvi pozvalo je državaljane SAD-a da što prije napuste Rusiju, dok još postoje kakve-takve opcije komercijalnog putovanja.

“Dana 21. rujna ruska je vlada započela mobilizaciju svojih građana u oružane snage kao potporu invaziji na Ukrajinu. Rusija može odbiti priznati američko državljanstvo dvojnih državljana, uskratiti im pristup konzularnoj pomoći SAD-a, spriječiti njihov odlazak iz Rusije i regrutirati dvojne državljane u vojnu službu”, stoji u priopćenju.

S obzirom na vrlo ograničen broj letova izvan Rusije, veleposlanstvo savjetuje svojim državljanima da ako žele napustiti Rusiju, onda to trebaju učiniti što prije.

“Veleposlanstvo SAD-a ima vrlo ograničene mogućnosti kada je riječ o pomaganju američkim državljanima, a uvjeti – uključujući mogućnost prijevoza, mogu iznenada postati još ograničeniji”, dodaju u priopćenju.

Navode da građani SA-a ne bi trebali putovati u Rusiji, “a oni koji žive ili putuju u Rusiju trebali bi odmah napustiti Rusiju”, dok još postoje ograničene mogućnosti komercijalnog putivanja.

“Podsjećamo građane SAD-a da pravo na mirno okupljanje i sloboda izražavanja nisu zajamčeni u Rusiji. Izbjegavajte sve političke ili društvene prosvjede i nemojte fotografirati sigurnosno osoblje na tim događajima. Ruske vlasti uhitile su američke državljane koji su sudjelovali u prosvjedima”, priopćilo je američko veleposlanstvo.

Ranije su danas svoje građane na povratak iz Rusije pozvale su i Bugarska i Poljska.

