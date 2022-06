SAD poslao snažno oružje u Ukrajinu: Ruse čeka vruće ljeto

U Ukrajinu su stigli američki višecijevni bacači raketa (MRLS) tipa Himars.

“Ljeto će biti vruće za ruske okupatore. Za neke od njih će biti posljednje”, objavio je ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov danas na Twitteru.

Zahvalio je američkom ministru obrane Lloyd J. Austenu na ovom snažnom oružju.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp