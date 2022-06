Škotske nacionalne stranke (SNP), Nicola Sturgeon, također se osvrnula na ovu odluku navodeći da je to bio "jedan od najmračnijih dana za ženska prava u mom životu".

"To će također ohrabriti snage protiv pobačaja i protiv žena u drugim zemljama", dodala je.

One of the darkest days for women’s rights in my lifetime. Obviously the immediate consequences will be suffered by women in the US - but this will embolden anti-abortion & anti-women forces in other countries too. Solidarity doesn’t feel enough right now - but it is necessary. https://t.co/T1656BPQuL